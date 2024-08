Vinicius - Mbappé : Première grosse victime au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les premiers pas de Kylian Mbappé au Real Madrid font grandement parler. Et pour cause, ses débuts ne répondent pas aux attentes suscitées par sa signature cet été. Carlo Ancelotti ne devrait toutefois pas se passer de l'ancien attaquant du PSG qu'il aligne aux côtés d'un autre intouchable, Vinicius Junior. Et cela fait déjà une grosse victime puisque Endrick ne parvient pas à s'imposer et pourrait même être prêté.

Cet été, le Real Madrid a obtenu la signature de Kylian Mbappé qui forme une attaque de feu avec Jude Bellingham, Rodrygo et Vinicius Junior. Cependant, les premiers pas de l'ancien attaquant du PSG sont loin de convaincre. Aligné en pointe, il a déçu, surtout lors de la première journée de Liga contre Majorque (1-1). Cependant, un premier joueur pourrait faire les frais de ce secteur offensif pléthorique.

Ancelotti ne compte pas sur Endrick

En effet, selon les informations de Relevo, Carlo Ancelotti ne compte pas sur Endrick, et cela s'est confirmé avec les choix du technicien italien qui a préféré utiliser Brahim Diaz ou Arda Guler en sortie de banc. Il faut dire que son intégration est difficile et le staff du Real Madrid craint même qu'elle soit très lente, au point d'estimer que le jeune brésilien doit progresser sur le plan physique, technique et tactique afin d'espérer jouer un rôle dans la rotation.

Endrick déjà sur le départ ?

Par conséquent, Endrick souffre clairement face à la concurrence de Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Rodrygo, à tel point que AS évoquait récemment l'idée d'un prêt afin de s'aguerrir et revenir plus fort au Real Madrid. Reste à savoir quel club pourrait se positionner afin d'offrir du temps de jeu à Endrick qui devrait occuper le banc de touche madrilène lors des prochains matches. Carlo Ancelotti estimant que son jeune attaquant est encore trop tendre pour le très haut niveau.