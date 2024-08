PSG : Luis Enrique s'agace au sujet de Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de ne pas renouveler son contrat et s’est engagé dans la foulée en faveur du Real Madrid. Ce départ majeur étant récent, Luis Enrique est régulièrement interrogé sur son ex-numéro 7. Cela a à nouveau été le cas ce jeudi en conférence de presse, mais l’Espagnol a préféré ne pas répondre.

Cette saison 2024-2025 sera forcément cruciale et très particulière pour le PSG. Et pour cause, pour la première fois depuis sept ans, le club de la capitale va devoir composer sans Kylian Mbappé, parti réaliser son rêve du côté du Real Madrid. Si, évidemment, le PSG de Luis Enrique ne manque pas de ressources et a parfaitement lancé sa saison face au Havre vendredi dernier (1-4), le spectre du numéro 7 plane toujours dans les enceintes du Campus PSG.

Le fantôme de Kylian Mbappé toujours présent à Paris

Ainsi, joueurs, mais aussi entraîneur et membres du staff parisien sont régulièrement interrogé sur Kylian Mbappé, malgré que ce dernier ait rejoint le Real Madrid. Ce vendredi soir (20h45), le PSG va disputer son premier match de la saison à domicile face à Montpellier. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a de nouveau été questionné sur les débuts du nouveau numéro 9 au Real Madrid.

« Mbappé n'est pas un joueur qui porte le maillot du PSG, je ne parle que des joueurs qui sont au PSG »

Très rapidement, le coach parisien a fait comprendre que cette question l’ennuyait : « Je pourrais vous dire : 'qu'est-ce que vous êtes ennuyeux les Français'. Mbappé n'est pas un joueur qui porte le maillot du PSG, je ne parle que des joueurs qui sont au PSG », a ainsi lâché Luis Enrique. A plusieurs reprises cette saison, le technicien espagnol a fait savoir que « son » PSG serait optimal sans Kylian Mbappé. Reste désormais à entrevoir les résultats...