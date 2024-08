Real Madrid : Mbappé déjà plombé par Vinicius Jr ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a rejoint une équipe étoilée. Si la superstar de 25 ans a parfois fait part de son mécontentement quant à son rôle d’avant-centre lorsqu’elle évoluait au PSG, le Bondynois évolue pour le moment à ce poste en Espagne. Alors que Vinicius Jr rayonne sur le côté gauche à Madrid, et que Carlo Ancelotti ne souhaite pas les mettre en concurrence, Mbappé a sans doute du souci à se faire.

En décidant de ne pas prolonger son contrat au PSG, et en signant au Real Madrid pour les cinq prochaines saisons, Kylian Mbappé a réalisé son rêve de gosse. Après tant d’années de spéculation, voilà le Bondynois vêtu de la tunique blanche. S’il a troqué son numéro 7, qui est porté à Madrid par un certain Vinicius Jr, pour le 9, le capitaine de l’équipe de France va devoir apprendre à cohabiter mais également à s’imposer dans un effectif peuplé de superstars, mais surtout une formation déjà parfaitement huilée.

Mbappé et le poste de numéro 9 : Un désamour

Au PSG, difficile de ne pas se rappeler de ce qui a parfois été dénommé le « pivot gate ». Un soir d’octobre 2022, alors que la formation de Christophe Galtier concède le match nul face à Reims, Kylian Mbappé décide d’interpeller directement le coach parisien en publiant une story Instagram dans laquelle il était écrit le désormais célèbre « #pivotgang ». Un pivot, l’ancien Parisien le sera durant la quasi-totalité de la deuxième partie de sa dernière saison au PSG. Après deux matchs effectués avec le Real Madrid (face à l’Atalanta Bergame et à Majorque), Mbappé a également été positionné en tant qu’avant centre…

Vinicius possède plusieurs longueurs d’avance...

Surtout, Carlo Ancelotti a affirmé qu’entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr, un seul des deux pourrait évoluer sur le côté gauche. Candidat plus que légitime au prochain Ballon d’Or, le Brésilien semble détenir plusieurs longueurs d’avance sur le Français. « Soit Vinicius, soit Kylian Mbappé jouera sur l’aile gauche. Je dois choisir », lâchait notamment le tacticien italien. En rejoignant son club de cœur, Mbappé s’attendait-il à devoir faire des concessions aussi rapidement ? Pas certain. Quoi qu’il en soit, la relation entre les numéros 7 et 9 du Real Madrid sera l’une des clefs de l’osmose régnant au sein de la fameuse « Casa Blanca ».