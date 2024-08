Mbappé menace le PSG, une révélation tombe avec le boss !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi, le Monde a révélé que Kylian Mbappé était prêt à saisir certaines instances juridiques contre le PSG. La raison ? Le club de la capitale ne lui aurait pas versé certaines primes, et l’ancien numéro 7 réclamerait désormais 55M€ d’impayés. Du côté du président Nasser Al-Khelaïfi, on fait plutôt preuve de tranquillité concernant cette affaire. Explication.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a réalisé son plus grand rêve en rejoignant le Real Madrid pour les cinq prochaines années. Alors que l’attaquant de 25 ans avait signé une prolongation de contrat de deux années en options à Paris en 2022, ce départ libre, et donc sans indemnité de transfert n’a pas du tout plu aux dirigeants parisiens. Dès février dernier et son annonce interne de départ, le numéro 7 a peu à peu été évacué des plans de Luis Enrique, qui a pourtant toujours défendu les intérêts de sa star. Mais concernant la direction, tout cela est une autre affaire…

Kylian Mbappé réclame 55M€ au PSG !

En effet, si Kylian Mbappé évolue désormais sous les ordres de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le PSG lui devrait encore de grosses sommes. C’est en tout cas ce que révélait l’Equipe il y a plusieurs mois, affirmant alors que les dirigeants parisiens n’avaient pas versé certaines primes au Bondynois. Ce mardi, le Monde est revenu sur cette sombre affaire, en révélant que Kylian Mbappé aurait décidé de saisir la commission juridique de la LFP mais aussi de la FFF afin de réclamer une somme s’élevant à 55M€ auprès du PSG…

Nasser Al-Khelaïfi très calme face à cette affaire

Forcément, cela vient perturber la sérénité qui régnait en ce tout début de saison du côté de Paris. Mais alors que cette affaire pourrait mal se terminer, l’Equipe révèle que du côté du président parisien Nasser Al-Khelaïfi, l’heure est au calme et à la sérénité. Pour les dirigeants, le fait que Kylian Mbappé ait récemment souhaité l’anniversaire du club sur les réseaux sociaux, témoigne du fait que les relations sont cordiales entre les différentes parties...