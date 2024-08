PSG : Mauvaise nouvelle pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Revenu à l’entraînement à la mi-juillet après plus d’un an et demi de convalescence, Presnel Kimpembe a rechuté. Le défenseur central de 28 ans a été victime d’une gêne musculaire à la jambe gauche, et ne devrait pas retrouver le chemin de l’entraînement avant la trêve internationale de septembre. Explication.

Le mercato estival approche de son terme. Dans un été marqué par le départ de Kylian Mbappé, le PSG a cherché à se renforcer à tous les étages, et notamment au niveau de son secteur défensif. Le club parisien n’a pas hésité à débourser 45M€ pour le recrutement de Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort. L’Équatorien va avoir un vrai rôle à jouer dans l’axe gauche de la charnière de Luis Enrique, au vu des blessures de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe.

Kimpembe de nouveau blessé

Victime d’une violente rupture du tendon d’Achille en février 2023, Kimpembe avait pourtant effectué son grand retour à l’entraînement à la mi-juillet. Sortant d’une double opération, le numéro 3 du PSG avait fait des gros efforts afin de retrouver du rythme pour le début de saison. Néanmoins, une nouvelle gêne musculaire (totalement indépendante de sa précédente blessure) est apparue sur la jambe gauche de Kimpembe, de nouveau absent donc…

Son retour n’est pas proche

Et mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, le retour du vice-capitaine du PSG n’est pas programmé pour tout de suite. D’après l’Equipe, il est très peu probable de voir Presnel Kimpembe de retour à l’entraînement avant la trêve internationale de septembre (qui, pour rappel, aura lieu lors de la première semaine de septembre).