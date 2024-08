Mercato : Kylian Mbappé réclame 55M€ au PSG, Booba l’attaque !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a vécu une dernière saison bien délicate au PSG, qu’il n’a souhaité à personne de vivre depuis son départ au Real Madrid dans la presse. Si bien qu’il saisirait les hautes instances du football français selon Le Monde à cause de divers impayés de la part du Paris Saint-Germain. De quoi faire réagir le rappeur Booba sur les réseaux sociaux.

Cette dernière année a été mouvementée entre le PSG et Kylian Mbappé. Tout a commencé en raison de la décision du principal intéressé de ne pas activer la clause dans son ancien contrat au Paris Saint-Germain afin de le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025. De quoi engendrer la menace du président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi : un retour sur sa position initiale ou bien un transfert pendant l’été 2023.

.@KMbappe C'est toi rend l'argent! C'est la meilleur celle là! Zéro but à l'euro nez cassé masque j'peux plus respirer c pour ca j'marque pas j'suis inquiet à cause de la montée du FN j'ai pas l'permis gardez moi d'la pizza eh oh Kyky!!! Eh oooh!!! 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/sXMq1QEmhM — Booba (@booba) August 20, 2024

Pour deux primes et trois mois de salaires impayés par le PSG, Mbappé saisit la Ligue pour 55M€ !

Au final, un accord sur la prime de fidélité a été trouvé et Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique. Néanmoins, à l’annonce de son départ en tant qu’agent libre pendant cette intersaison dès le mois de février dernier, il semblerait que le PSG ait pris la décision de ne pas lui verser deux primes dont une s’élevant à 30M€ et trois mois de salaire. Le Monde dévoile ces dernières heures que Kylian Mbappé et son entourage auraient donc saisi la commission juridique de la Ligue de Football professionnel ainsi que la Fédération française de football afin de récolter une somme totale brute de 55M€ qui lui est due. En outre, l’UEFA aurait également été alerté de la situation.

«Kylian Mbappé, c'est toi rends l’argent !»

Ces derniers temps, Booba s’est mêlé à diverses occasions de l’actualité entourant Kylian Mbappé, dont son match très compliqué individuellement parlant à Majorque dimanche dernier pour sa première en Liga en tant que joueur du Real Madrid (1-1). Ce mardi matin, réagissant à l’information du Monde, le rappeur en a remis une couche en publiant le message suivant sur son compte X personnel. « Kylian Mbappé, c'est toi rends l’argent ! C’est la meilleure celle-là ! Zéro but à l’Euro, nez cassé, masque je ne peux plus respirer, c’est pour ça que je ne marque pas. J’suis inquiet à cause de la montée du FN (ndlr RN), j'ai pas le permis gardez moi d'la pizza. Eh oh Kyky ! Eh oh ! ». a rédigé le rappeur en prenant le soin de rajouter des emoji morts de rire en conclusion de son message.