Mercato : Mbappé l'appelle, il recale l'Arabie Saoudite

Joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé est également devenu cet été actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Un nouveau costume dans lequel le Français n'a pas tardé à se mettre en action. Mbappé est notamment à l'origine de l'arrivée de Yann M'Vila en Normandie. Suite au coup de fil de son nouveau boss, il n'a alors pas hésité à recaler l'Arabie Saoudite et le gros salaire qui l'attendait.

Voilà une casquette à laquelle on ne s'attendait pas forcément pour Kylian Mbappé. En effet, cet été, en plus d'avoir rejoint le Real Madrid, le Français à racheté 80% du Stade Malherbe de Caen, devenant ainsi actionnaire majoritaire du club de Ligue 2. Le mercato des Normands est forcément scruté de très près et ça a commencé fort avec notamment l'arrivée de Yann M'Vila. Et si le milieu de terrain, international français, s'est engagé à Caen et pas au Moyen-Orient, c'est grâce à Mbappé.

« C'est ce qui a fait la différence »

Dans un entretien accordé à France Bleu, Yann M'Vila a raconté comment Kylian Mbappé l'avait détourner notamment de l'Arabie Saoudite pour le convaincre de signer à Caen. « C'est le big boss qui m'a appelé pour me faire venir à Caen ? J'ai eu cette chance. C'est ce qui a fait la différence. Et c'est pourquoi aussi j'ai répondu favorablement à cet appel. Parce qu'il m'a appelé et on a bien discuté. Le lendemain, j'ai vu sa maman, on a très bien discuté, ça s'est fait très très rapidement. En trois quatre jours, c'était bouclé. Le contrat, les intentions, les objectifs. Et me voilà ici, maintenant. Ce qui reste. C'est bien beau de parler, de dire que je vais faire ça, je vais ramener de l'expérience, etc. Maintenant, il faut agir et ça va passer par le terrain », a confié M'Vila.

« J'avais des contrats en Arabie Saoudite »

Il a ensuite ajouté à propos de l'Arabie Saoudite et Dubaï : « Si j'avais voulu la facilité, je serais parti à Dubaï. Et j'avais les contrats à Dubaï. J'avais des contrats en Arabie Saoudite. Je pouvais très bien partir là-bas et terminer en gros dans ces pays-là. Si on veut parler même d'argent, - même si je sais que les gens n'aiment pas parler d'argent - je touche largement moins en signant à Caen que là-bas. Là, c'est vraiment le projet et surtout le challenge qui m'attend. Oui, il y en a certains qui ont une sale bouche mais ça ne me fait rien du tout. Sincèrement, j'ai passé l'âge, ça y est. Je sais ce que je dois faire. Tant qu'à la fin de saison, mes dirigeants sont satisfaits, que mon coach est satisfait, c'est le plus important »