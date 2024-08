OM : Le fol objectif pour ce transfert à 15M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec actuellement 9 recrues au compteur lors de ce mercato estival, l'OM voudrait très rapidement passer à 10. Si le club de la capitale s'est remis en quête d'un buteur, le prochain renfort pour Roberto De Zerbi devrait être un ailier gauche. L'OM ferait actuellement le forcing pour Jonathan Rowe avec un gros objectif en tête.

Pour boucler son mercato, l'OM espère encore 3 recrues : un milieu de terrain, un buteur, ainsi qu'un ailier gauche. Pour ce qui est de cette dernière quête, le club phocéen s'est mis sur les traces de Jonathan Rowe, Armand Laurienté et Tidiam Gomis. Mais visiblement, c'est avec le premier cité, aujourd'hui à Norwich, que c'est le plus chaud.

Jouer avec l'OM dès dimanche

L'OM veut Jonathan Rowe et ce mardi, le club phocéen est repassé à l'offensive. La Provence explique qu'une offre de prêt avec obligation d'achat de 15M€ est partie pour le joueur de Norwich. Déterminé à boucler l'arrivée de Rowe rapidement, l'OM espérerait pouvoir l'aligner dès dimanche à Reims.

Rowe ne veut que l'OM

Jonathan Rowe serait lui le premier heureux à rejoindre l'OM le plus rapidement possible. Il ne jurerait visiblement que par le club phocéen. Courtisé en Angleterre, en Italie et par d'autres clubs en France, Rowe voudrait uniquement rejoindre l'OM, une volonté d'ailleurs transmise aux dirigeants phocéens.