Mercato - PSG : La réponse troublante de Luis Enrique sur son avenir !

Luis Enrique est l’entraîneur du Paris Saint-Germain depuis un an, mais entre déjà dans la dernière saison de son contrat. Au vu des performances de l’exercice précédent et de sa «joie» de travailler au quotidien au club comme il l’a avoué en conférence, pourrait-il rallonger l’aventure au PSG ? Le technicien espagnol a lâché un message plutôt flou au sujet de son avenir.

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique héritait un an jour pour jour après Christophe Galtier de l’effectif du PSG. Une saison plus tard, ainsi qu’une Coupe de France, d’une Ligue 1 et d’une place en demi-finale de la Ligue des champions, Enrique a entamé ce qui pourrait déjà être son ultime exercice sur le banc de touche du Paris Saint-Germain.

Une prolongation pour Luis Enrique ? «Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus, ça ne m’intéresse pas»

En effet, le contrat signé par Luis Enrique à l’été 2023 ne le lie au PSG que jusqu’au 30 juin 2025. Le moment donc de commencer à évoquer son avenir au sein du club de la capitale. Ce vendredi, lors de son passage en conférence de presse en marge de la réception de Montpellier au Parc des princes ce vendredi 23 août, l’entraîneur espagnol a été invité par un journaliste de RMC sur une certaine volonté de sa part d’apposer sa signature sur un nouveau contrat au Paris Saint-Germain, ou non. « (Il laisse un blanc) Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus, ça ne m’intéresse pas ».

«Je me concentre sur le plaisir que j’ai à travailler avec les gens du club»

Toutefois, Luis Enrique n’a pas omis de partager sa joie de travailler au PSG entouré d’une telle équipe au quotidien. « Je me plais beaucoup ici, ça ne m’intéresse pas d’en parler plus, de faire des calculs. Je me concentre sur le match suivant, je me concentre sur le plaisir que j’ai à travailler avec les gens du club sur la joie au quotidien et sur la joie des gens qui sont à mes côtés pour ce projet ». Le message est passé, Luis Enrique reste donc énigmatique au sujet de son avenir au Paris Saint-Germain.