Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre à 60M€ à Paris !

Thomas Bourseau

Les journées se suivent et se ressemblent dans le feuilleton Manuel Ugarte. L’international uruguayen serait en passe de quitter le PSG où il ne se trouve clairement pas dans les bonnes grâces de son entraîneur Luis Enrique. Toutefois, un nouveau coup de théâtre serait à signaler ces dernières heures. Ce ne serait finalement plus un transfert sec, mais un prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire pour Manuel Ugarte à Manchester United.

Manuel Ugarte (23 ans) a débarqué au PSG en juillet 2023 contre la coquette somme de 60M€ qui était le montant de sa clause libératoire au Sporting Lisbonne. Cependant, Luis Enrique n’aurait certainement pas validé cette opération. Sports Zone explique ce jeudi que l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne voulait ni Ugarte ni Milan Skriniar.

Le Parisien annonce un accord imminent pour le transfert sec d’Ugarte !

Pour ce qui est de Manuel Ugarte, cela fait plusieurs semaines que Luis Enrique tenterait tant bien que mal de témoigner du départ du milieu de terrain et international uruguayen, jusqu’ici en vain. Afin d’accélérer le processus, le coach espagnol n’a même pas retenu Ugarte dans son groupe pour la première du PSG en championnat vendredi dernier sur la pelouse du Havre (4-1). D’accord depuis fin juillet avec Manchester United du point de vue de son contrat, le joueur attend patiemment qu’un accord soit trouvé entre le Paris Saint-Germain et les Red Devils. Ce qui serait à présent plus que jamais d’actualité selon Le Parisien qui annonçait hier un terrain d’entente pour un transfert sec de 60M€.

Un prêt avec obligation d’achat finalement pour Ugarte ?

Toutefois, si l’on se fie aux informations de L’Équipe, les modalités de l’opération seraient différentes. Le quotidien sportif affirme que ce ne serait à présent qu’une question d’heures pour que le deal se finalise. Néanmoins, le PSG et Manchester United seraient sur le point de trouver un consensus pour un prêt d’une saison avec une obligation d’achat de 60M€ environ et non un transfert sec comme cela a été avancé par Le Parisien. Quoi qu’il en soit, d’ici la fermeture du mercato estival prévue pour le 30 août prochain, Manuel Ugarte est destiné à rejoindre Manchester United.