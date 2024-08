Mercato : Le PSG encore plombé par Barcelone ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A la recherche d’un élément offensif créatif sur ce mercato estival, le PSG a rapidement déclenché la piste menant à Jadon Sancho. L’ailier de 24 ans pourrait clairement quitter Manchester United cet été. Si Paris a très vite trouvé un accord avec l’Anglais, ce dernier a également tapé dans l’œil des dirigeants du FC Barcelone selon la presse catalane.

Le mercato estival va bientôt se terminer. Et du côté du PSG, un ou deux renforts supplémentaires ne seraient pas de refus. Paris chercherait surtout à renforcer son secteur offensif, et cela pourrait notamment passer par la venue d’un nouvel ailier créatif. Il y a plusieurs semaines, Foot Mercato révélait l’existence d’un accord verbal entre le club de la capitale et Jadon Sancho.

Le PSG a ralenti sur Sancho

En difficulté du côté de Manchester United, l’ancien prodige anglais est susceptible de quitter les Red Devils cet été. Auteur d’un retour intéressant en prêt du côté du Borussia Dortmund la saison passée, Jadon Sancho est donc emballé par une signature en faveur du PSG. Cependant, le club francilien n’a jamais formulé d’offre concrète au club mancunien afin de finaliser l’opération.

Le Barça pourrait tenter le coup

Et du coup, le FC Barcelone pourrait en profiter à en croire la presse catalane. Selon SPORT, le Barça, par l’intermédiaire de son directeur sportif Deco observe attentivement la situation de Jadon Sancho. Après le dossier Nico Williams (qui avait fait le choix du club blaugrana), Paris pourrait donc de nouveau être sous la menace de son nouvel ennemi.