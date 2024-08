Mercato - PSG : Catastrophe pour Luis Enrique, un transfert surprise se prépare ?

Thomas Bourseau

Gonçalo Ramos s’est gravement blessé à la cheville à l’occasion du premier match de championnat face au Havre la semaine dernière (4-1). Il est éventuellement question de son remplacement d’ici la fin du mercato, mais le PSG pourrait bien surprendre son monde dans ce dossier d’après L’Équipe.

Luis Enrique a perdu son attaquant axial qui semblait bien parti pour être son titulaire indiscutable. Après seulement quinze minutes de jeu lors du match d’ouverture de Ligue 1 opposant Le Havre au Paris Saint-Germain au Stade Océane vendredi dernier (4-1), Gonçalo Ramos a subi un tacle au niveau de la cheville qui va l’éloigner des pelouses pour plusieurs mois. Le 20 août, le PSG dévoilait par le biais d’un communiqué que Ramos, qui avait quitté le stade du Havre en béquilles, a été opéré à la cheville gauche au sein de la clinique ASPETAR de Doha.

Le PSG veut vendre avant de se poser la question du remplacement de Ramos

Pendant ce temps là, Randal Kolo Muani pourrait assurer l’intérim si l’on se fie au discours tenu par Luis Enrique au micro de DAZN dans la foulée du succès parisien en terres normandes et de la blessure de Gonçalo Ramos. « Randal Kolo Muani est l’un des meilleurs buteurs français. Il y a beaucoup de pression pour lui, il faut lui donner de la confiance ». Pour autant, il est tout de même question du recrutement d’un élément offensif supplémentaire afin de pallier l’absence de Gonçalo Ramos ces derniers jours. Pour autant, la priorité réside ailleurs dans les têtes des dirigeants du PSG : vendre et dégraisser l’effectif de Luis Enrique avant de se pencher concrètement sur le recrutement d’un attaquant comme L’Équipe l’a souligné dans ses colonnes du jour ce jeudi.

Le PSG refuse d’investir un gros montant pour son attaquant, rien n’est acté, mais le portrait robot est déjà prêt

L’Équipe rapporte par ailleurs qu’il ne serait absolument pas question pour le PSG en l’état actuel des choses d’investir un montant fou pour le recrutement d’un attaquant de pointe afin d’oublier l’absence de Gonçalo Ramos. A ce sujet, rien ne serait encore décidé ni acté dans l’esprit des hauts représentants du Paris Saint-Germain. Cependant, si un numéro 9 devait déposer ses valises au sein du club de la capitale, ce serait un profil différent des attaquants actuels, plus athlétique. Cette opération pourrait être menée à bien via un prêt et non par le biais d'un transfert.