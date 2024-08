Transfert à 16M€, l'OM peut dire merci à De Zerbi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D'ici quelques heures, l'OM devrait accueillir sa 10ème recrue de l'été. Et c'est Jonathan Rowe qui est attendu très prochainement sur la Canebière, lui qui va débarquer en provenance de Norwich City. L'Anglais va ainsi venir renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi, qui ne serait d'ailleurs pas étranger à ce choix de carrière de Rowe. Explications.

A quasiment une semaine de la fin du mercato estival, l'OM travaille encore et toujours sur plusieurs dossiers. Le club phocéen aimerait au moins accueillir 3 nouveaux joueurs, à savoir un ailier gauche, un buteur et un milieu de terrain. Pour ce qui est du premier poste cité, l'OM va trouver son bonheur avec un certain Jonathan Rowe, attendu dans les prochaines heures à Marseille.

Un accord à 16M€

A 21 ans, Jonathan Rowe est donc en passe de devenir un joueur de l'OM. Comme l'explique L'Equipe ce jeudi, le club phocéen et Norwich ont trouvé un accord ces dernières heures. Celui-ci porterait sur un prêt avec obligation d'achat de 14M€ + 2M€ de bonus. Rowe est maintenant attendu à Marseille ce jeudi pour passer la traditionnelle visite médicale.

Rowe à l'OM grâce à De Zerbi

Et si Jonathan Rowe a choisi de venir à l'OM, c'est en partie grâce à... Roberto De Zerbi. Nouvel entraîneur du club phocéen, l'Italien a pesé dans la décision de l'ailier anglais. Le quotidien sportif assure qu'initialement, Rowe n'était pas chaud pour quitter l'Angleterre, mais la présence de Roberto De Zerbi à l'OM l'a convaincu de venir.