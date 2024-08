PSG : Une surprise de dernière minute sur le mercato ?

Axel Cornic

Contrairement à l’Olympique de Marseille, hyperactif en ce mercato estival, le Paris Saint-Germain s’est montré assez calme. Ils sont quatre pour le moment à avoir rejoint le club et le dernier est Désiré Doué, arrivé en provenance du Stade Rennais. Mais ça pourrait bien bouger encore à Paris, alors qu’il ne reste que quelques jours avant la fin du marché des transferts.

Il a fallu attendre plus d’un mois et demi entre la première recrue estivale parisienne, qui est le gardien Matvey Safonov et la seconde, le jeune milieu João Neves. Les autres ont suivi avec Willian Pacho puis Désiré Doué, mais le moins que l’on puisse dire c’est que le PSG a fait moins fort que ce que beaucoup de monde attendait.

Une recrue surprise au PSG ?

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato, mais le PSG a encore beaucoup à faire ! Ainsi, RMC Sport nous apprend que le club de la capitale serait prêt à sauter sur une occasion intéressante, sans toutefois préciser le secteur visé. Cela pourrait concerner l’attaque, récemment fragilisée par la blessure de Gonçalo Ramos.

Avant d’attaquer les choses sérieuses

Mais c’est loin d’être le dossier le plus important de cette fin de mercato. Car le PSG a besoin de vendre... et très vite, sachant d’ailleurs que la liste des indésirables est très longue. Et si des pistes sont évoquées, aucun de ces joueurs poussés vers la sortie ne semble vraiment proche d’un départ. Certains font d’ailleurs résistance à en croire RMC, comme Nordi Mukiele et Milan Skriniar.