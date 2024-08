Mercato : L'OM s'en débarrasse, il prépare son en retour en Ligue 1 !

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie par l'OM en janvier 2023, Bamba Dieng avait rebondi au FC Lorient afin de remplacer Terem Moffi. Buteur pour son retour au Vélodrome lundi face à Martigues, l'attaquant sénégalais n'est pas emballé à l'idée de faire une saison en Ligue 2. Son ambition serait de quitter Lorient pour signer en Ligue 1.

Lors du mercato hivernal de janvier 2023, l'OM souhaitait recruter Terem Moffi, alors au FC Lorient. Finalement, l'attaquant avait filé à l'OGC Nice et le club phocéen s'était rabattu sur Vitinha. Or, l'OM avait tout de même conclu un deal avec les Merlus. Profitant de ses bonnes relations avec Loïc Féry, Pablo Longoria avait refourgué Bamba Dieng à son homologue lorientais. Mais un an et demi après son arrivée, l'attaquant sénégalais souhaite déjà partir.

Bamba Dieng bientôt transféré ?

Relégué en Ligue 2, le FC Lorient possède un effectif XXL par rapport à ses concurrents. Mais à quelques jours de la fin du mercato estival, l'heure est au dégraissage. En jambes lors de la préparation et du premier match de la saison, Bamba Dieng serait sur le départ d'après les informations de Foot Mercato.

Dieng veut revenir en Ligue 1

L'attaquant sénégalais aurait déjà des courtisans. En effet, Bamba Dieng aurait d'ailleurs repoussé une offre du Standard de Liège selon Foot Mercato. La raison ? L'ancien attaquant de l'OM souhaite poursuivre sa carrière dans un des cinq grands championnats, si possible en Ligue 1. L’Espanyol Barcelone est également intéressé par son profil et pourrait passer à l'offensive dans les prochains jours.