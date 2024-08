Mercato - OM : Un attaquant arrive, c'est le flou total pour son transfert

Arnaud De Kanel

Une dixième recrue est attendue à l'OM ! Si le club phocéen cherche toujours à faire partir ses éléments indésirables, les dirigeants veulent également attirer un avant-centre suite à la terrible blessure de Faris Moumbagna. Mais en attendant, ils viennent de régler l'une des dernières priorités estivales, à savoir le recrutement d'un ailier gauche. La presse hexagonale et britannique s'accorde à dire que Jonathan Rowe va signer mais les médias se contredisent sur la formule de ce transfert.

L'OM entre dans la dernière ligne droite de son mercato à pleine vitesse. Si l'on pouvait penser que les dossiers Jordan Veretout, Chancel Mbemba et Samuel Gigot allaient paralyser la fin du recrutement marseillais, il n'en est rien. L'OM, qui a idéalement lancé sa saison en Ligue 1 en étrillant le Stade Brestois grâce à des buts de Luis Henrique, Mason Greenwood et Elye Wahi, s'apprête à accueillir un nouvel attaquant en provenance d'Angleterre.

Rowe va signer à l'OM

Roberto De Zerbi voulait un ailier gauche depuis plusieurs semaines. Malgré la belle performance de Luis Henrique samedi dans le Finistère, l'OM a accéléré pour offrir un nouvel attaquant à son entraineur. Si la piste menant à Armand Laurienté a été activée, elle ne devrait pas aboutir puisque les dirigeants se sont tournés vers Jonathan Rowe. Le jeune ailier anglais de 21 ans, international Espoirs, a eu les faveurs du board olympien. Ce mercredi, les médias s'accordent à dire que Norwich et l'OM sont tombés d'accord.

Flou total sur la formule du transfert

Or, le flou demeure concernant la formule de ce transfert. Premier sur l'accord entre les deux clubs, le Telegraph indique qu'il s'agit d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 16M€ (+4M€ de bonus). En France, RMC penche pour un prêt sans obligation d'achat. De son côté, Foot Mercato a rapporté qu'il s'agissait d'un prêt payant de 3M€ avec une obligation d'achat supérieure à 12M€ avant de finalement évoquer quelques minutes plus tard un accord autour de 16,5M€, sans préciser la nature de l'opération. Le média spécialisé dans l'actualité transferts avance même que la visite médicale de Jonathan Rowe devrait s'effectuer dans les prochains jours tandis que le Telegraph l'annonce prévue pour ce mercredi en fin de soirée. Personne n'arrive donc à s'accorder, si ce n'est sur l'accord entre Norwich et l'OM.