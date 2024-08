OM : Une légende du PSG éclipse la masterclass de Greenwood

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour ses grands débuts avec l'OM, Mason Greenwood a impressionné, délivrant une grande performance sur la pelouse Brest. Auteur d'un doublé, l'ailier anglais fait d'ailleurs partie des rares joueurs ayant inscrit deux buts pour leur premier match avec un nouveau club de Ligue 1. Dans l'histoire du championnat de France seuls deux joueurs ont réussi à faire mieux en réalisant un triplé pour leurs débuts.

Arrivé cet été en provenance de Manchester United, Mason Greenwood n'a pas manqué de faire parler de lui. Et pour cause, compte tenu de son passé sulfureux et des accusations dont il a fait l'objet, le transfert de l'ailier anglais a largement fait parler. Mais sur le plan sportif, aucun doute, l'OM ne devrait pas regretter les 25M€ investis pour recruter Mason Greenwood qui a réalisé des débuts tonitruants en Ligue 1 samedi sur la pelouse de Brest. L'ancien joueur de Getafe a effectivement inscrit un doublé, contribuant ainsi largement à la victoire de l'OM (5-1) en Bretagne.

Mercato : L’OM va boucler un transfert en Russie ? https://t.co/mYxYmzOU2r pic.twitter.com/GqqCuf1w0r — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Pauleta a fait mieux que Greenwood

Des débuts tonitruants et historiques ! Et pour cause, Mason Greenwood est entré dans le cercle fermé des joueurs de l'OM ayant inscrit un doublé pour leur début à Marseille. L'ailier anglais est en belle compagnie avec Salif Keita, Désiré-Jean Sikely, Laurie Cunningham, Hervé Flak, Jean-Pierre Papin, Laurent Blanc, Dimitri Payet et Luis Suarez. En élargissant à l'échelle de la Ligue 1, d'autres joueurs ont également inscrit deux buts pour leur premier match avec une nouvelle équipe du championnat de France. On pense évidemment à Zlatan Ibrahimovic avec le PSG en 2012 ou encore aux deux Lyonnais Nilmar (2004) et Fred (2005). Mario Balotelli en 2016 avec l'OGC Nice et Victor Osimhen au LOSC en 2017 ont également débuté par un doublé avec leur nouveau club. Le dernier à l'avoir fait et Akor Adams la saison dernière avec le MHSC. Cependant, deux joueurs ont fait mieux en inscrivant un triplé pour le premier match à savoir Johan Audel en 2007 avec Valenciennes et évidemment Pedro Miguel Pauleta. Avant de devenir une légende du PSG, l'Aigle des Açores a rejoint Bordeaux en 2000 en provenance de La Corogne. Méconnu en France, il va rapidement se faire un nom collant trois buts à Mickaël Landreau lors de la victoire des Girondins face au FC Nantes (5-0).

«Greenwood est tout simplement exceptionnel»

Par conséquent, Predro Miguel Pauleta a fait mieux que Mason Greenwood, mais cela n'empêchait pas Roberto De Zerbi d'encenser son ailier après la victoire à Brest : « Mason Greenwood est tout simplement exceptionnel. C'est un excellent joueur et ça se voit, a indiqué le technicien italien devant la presse. Je suis heureux de le voir marquer pour mettre fin à toutes les polémiques le concernant dans les médias ». Mason Greenwood aura l'occasion de confirmer ses débuts de rêve avec son premier match au Vélodrome dimanche contre Reims.