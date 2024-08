Mercato : Surprise, le PSG appelle un attaquant de Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà en quête d'un nouveau renfort offensif afin de combler le départ de Kylian Mbappé, le PSG doit accélérer ce chantier après la blessure de Gonçalo Ramos, qui devrait manquer environ 3 mois de compétition. C'est ainsi que le club de la capitale aurait pris contact avec Jonathan David dont le contrat au LOSC s'achève dans un an, ce qui offre une belle opportunité de marché.

La quête d'un nouvel attaquant se révèle très compliquée pour le PSG qui a enchaîné les pistes depuis le début du mercato. En vain jusque-là. Et pourtant, la blessure de Gonçalo Ramos contraint le club de la capitale à se montrer encore plus actif dans ce dossier. Dans cette optique, la presse italienne s'enflamme pour la piste menant à Ademola Lookman depuis dimanche matin, mais le PSG travaillerait sur un autre dossier, cette fois-ci, en Ligue 1.

Le PSG tente le gros coup Jonathan David ?

En effet, selon les informations de ParisTeam, le PSG a tenté une approche auprès de Jonathan David. Il faut dire que l'international canadien offre de nombreuses garanties intéressantes puisqu'il n'aurait pas besoin de temps d'adaptation compte tenu de sa connaissance de la Ligue 1 dans laquelle il évolue depuis quatre saisons avec le LOSC. Et surtout, Jonathan David présente l'avantage de n'avoir plus qu'un an de contrat, ce qui pourrait offrir une belle opportunité au PSG pour négocier à un transfert abordable d'ici la fin du mercato.

Létang n'a pas fermé la porte

D'ailleurs, Olivier Létang faisait récemment le point sur la situation de Jonathan David au micro de RMC, et le président du LOSC ne fermait clairement pas la porte à une vente : « Je ne vais pas faire des promesses aujourd’hui que je ne peux pas tenir, mais c’est vrai que plus on avance, plus le fait de le conserver avec nous est quelque chose qui est probable ». Reste désormais à savoir si le PSG transmettra une offre aux Dogues pour le transfert de leur attaquant.