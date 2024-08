Officiel : L'ASSE annonce du lourd avec son dernier transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ d'Etienne Green, l'ASSE s'était mise en quête d'un nouveau gardien pour venir épauler Gautier Larsonneur. C'est désormais chose faite avec la signature ce mercredi de Brice Maubleu. Evoluant à Grenoble depuis 2014, le gardien de 34 ans rejoint donc l'effectif d'Olivier Dall'Oglio, qui se réjouit d'un tel renfort.

Samedi dernier, lors de la rencontre entre Monaco et l'ASSE, c'est Issiaka Toure qui s'était assis sur le banc des Verts en tant que deuxième gardien. Alors qu'Olivier Dall'Oglio n'avait pas encore trouvé la doublure de Gautier Larsonneur, ça a été réglé ce mercredi. En effet, l'ASSE a officialisé la signature de Brice Maubleu, en provenance de Grenoble, jusqu'en 2026 plus une année en option.

✍️ Brice Maubleu est Stéphanois ! 💚



L'expérimenté gardien de but rejoint les Verts jusqu’en 2026 plus une année en option ! Bienvenue dans le Forez, Brice ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 21, 2024

« Un gardien d'expérience, qui va nous amener beaucoup »

Pour les médias de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a réagi à l'arrivée de Brice Maubleu. Et l'entraîneur des Verts a fait part de sa joie d'accueillir un renfort qui va beaucoup apporter à son effectif : « Brice est un gardien d'expérience, qui va nous amener beaucoup grâce à ce qu'il a déjà vécu dans sa carrière. C'est le gardien qu'on voulait, habitué au haut niveau et qui est prêt physiquement, en témoigne sa titularisation de la semaine dernière. Il a aussi une très bonne mentalité, c'est un compétiteur, mais également un très bon coéquipier. Au-delà du groupe de gardiens, c'est un gros plus pour encadrer l'ensemble des jeunes joueurs de l'effectif ».

« Je suis vraiment ravi de rejoindre Saint-Étienne »

De son côté, à propos de sa signature à l'ASSE, Brice Maubleu a confié : « Je suis vraiment ravi de rejoindre Saint-Étienne, un club historique du championnat de France. J'ai été très bien accueilli depuis mon arrivée ici. Je pensais finir ma carrière à Grenoble et même si ce n'est pas simple de quitter le GF38, l'opportunité Saint-Étienne ne se présente pas deux fois dans une carrière. Le stade Geoffroy-Guichard a aussi joué dans cette décision, j'y suis venu deux fois en Ligue 2 BKT, et l'ambiance qui y règne a été une motivation supplémentaire ».