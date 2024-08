Mercato - PSG : Le Qatar le renvoie déjà, ça devient une habitude !

Thomas Bourseau

Depuis le début de l’ère QSI lancée en 2011, le PSG a par moments fait le choix de prêter des recrues dans la foulée ou presque afin qu’elles puissent acquérir l’expérience nécessaire pour le niveau demandé au club. C’est notamment le cas de Gabriel Moscardo (18 ans) qui enchaîne un deuxième prêt à Reims cet été et cet épisode n’est pas un cas isolé. Explications.

Le Paris Saint-Germain commence à se bâtir une belle équipe pour l’avenir. Désiré Doué (19 ans), Willian Pacho (22 ans), Joao Neves (19 ans) ont tous déposé leurs valises dans la capitale à l’intersaison. Gabriel Moscardo (18 ans) avait été recruté le mercato hivernal en même temps que Lucas Beraldo, mais a effectué un retour express aux Corinthians sous la forme d’un prêt afin de poursuivre son développement. Arrivé à Paris cet été, Gabriel Moscardo n’a pas disputé le moindre match qu’il s’en est déjà allé en prêt dans un club de Ligue 1 cette fois-ci.

Officiel : Le PSG boucle un deal qui fait polémique https://t.co/3Gmnr8oYKJ pic.twitter.com/lgE6gJvTeM — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Gabriel Moscardo repart en prêt à Reims

Après les Corinthians, Gabriel Moscardo va pouvoir s’acclimater au football français, mais pas au PSG. En effet, le Stade de Reims a officialisé l’arrivée en prêt du milieu offensif brésilien du PSG jusqu’en juin prochain et ce, sans option d’achat. Le directeur général du club rémois, en la personne de Mathieu Lacour, s’est enflammé pour cette opération qui va bien servir au Stade de Reims. « Nous sommes très heureux d’accueillir Gabriel Moscardo au Stade de Reims cette saison. C’est un milieu récupérateur de haut potentiel, avec une maturité impressionnante pour son âge. Ses qualités dans le jeu associées à son intelligence tactique en font un joueur complet. Sa maîtrise de la langue française ne fera qu’accélérer son intégration au groupe. Nous avons hâte de le voir évoluer sous nos couleurs et sommes convaincus qu’il apportera énormément à l’équipe ».

Avant Moscardo, Xavi Simons a connu le même sort

En partie formé au PSG qui l’avait chipé au FC Barcelone à l’été 2019, Xavi Simons n’avait jamais réellement eu sa chance en équipe première. C’est pourquoi l’international néerlandais avait pris la décision de s’en aller pour le PSV Eindhoven au terme de son contrat à l’été 2022. Toutefois, une clause de rachat avait été convenue entre le club néerlandais et le Paris Saint-Germain, permettant à l’équipe championne de France de le rapatrier lors du mercato estival de 2023 contre la modique somme de 6M€. Dans la foulée, le comité directeur du PSG faisait le choix de prêter Xavi Simons au RB Leipzig où le milieu offensif et ailier à présent âgé de 21 ans a pu confirmer. Cet été, Simons est une nouvelle fois parti en prêt à Leipzig.

Giovani Lo Celso renvoyé à Rosario Central, son club formateur

Le 20 juin 2016, en parallèle de la nomination de l’entraîneur Unai Emery, le PSG bouclait le transfert de Giovani Lo Celso après un accord trouvé avec Rosario Central pour un transfert de 10M€. Néanmoins, pour la première fois de l’histoire de l’ère QSI, le Paris Saint-Germain n’a pas conservé sa recrue estivale et a renvoyé le milieu de terrain en prêt de là où il venait : au sein du club argentin pour les six mois qui ont suivis. C’est en 2017 que Giovani Lo Celso fit ses premiers pas avec le PSG.

Gonçalo Guedes n’a tenu que six mois avant de partir en prêt

Gonçalo Guedes a débarqué au PSG en janvier 2017 en provenance du Benfica Lisbonne, au même titre que Giovani Lo Celso donc. 13 petits matchs sont à signaler pour l’international portugais pendant ses six premiers mois au Paris Saint-Germain. Après quoi, l’attaquant est parti en prêt au FC Valence avant d’y être définitivement transféré à l’été 2018 pour 40M€, qui a longtemps été la plus belle vente de l’histoire du PSG avant Neymar l’été dernier et ses 80M€.

Cher Ndour, le retour au Portugal à la mi-saison

Le milieu de terrain ambidextre qui a soufflé sa 20ème bougie en juillet dernier ne compte que quatre petites apparitions sous le maillot du PSG depuis son transfert du Benfica Lisbonne à l’été 2023. Et comme ce fut le cas pour son aîné Gonçalo Ramos quelques années plus tôt, Cher Ndour a été invité à s’en aller en prêt six mois après son arrivée. L’hiver dernier, Ndour est revenu au Portugal au SC Braga où il a terminé la saison dernière avant d’être à nouveau prêté à l’intersaison au Besiktas. Le PSG commence à faire d’une habitude ses paris sur le mercato qui se transforment en prêt pour gagner de l’expérience ailleurs.