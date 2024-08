Mercato : Le PSG plombé par l’Arabie Saoudite pour ce transfert à 80M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a exploré de très nombreuses pistes, et ce, dans tous les secteurs de jeu possibles. En défense, Paris s’était notamment penché sur celle d’Edmond Tapsoba. Taulier du Bayer Leverkusen, le Burkinabé dispose d’une clause libératoire de 80M€ en Allemagne. Et si le club parisien semble avoir délaissé ce possible transfert, le joueur de 25 ans a récemment été la cible de l’Arabie Saoudite. Explications.

D’ici une dizaine de jours, le mercato estival s’achèvera. Pour certains clubs comme le PSG, plusieurs transferts pourraient avoir lieu, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Cet été, le club de la capitale s’est contenté de pallier le départ de Kylian Mbappé par le recrutement de jeunes joueurs prometteurs. Pour l’instant, quatre nouvelles recrues sont à décompter pour les Rouge et Bleu, avec Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Ainsi, avec l’arrivée de l’Équatorien, les dirigeants parisiens ont souhaité offrir une option supplémentaire à Luis Enrique en défense.

Le PSG a lorgné Edmond Tapsoba...

Mais le transfuge de l’Eintracht Francfort n’était pas forcément la première option défensive pour le PSG. En effet, si la priorité absolue se nommait Leny Yoro, Paris a multiplié les pistes en défense avec notamment Lutsharel Geertruida, ou encore Edmond Tapsoba. L’international Burkinabé sort d’une saison historique avec le Bayer Leverkusen, qui a intégré une clause libératoire de 80M€ dans son contrat. Le profil du joueur de 25 ans a beaucoup plu au PSG, qui en aurait bien fait sa recrue phare de l’été au niveau de son arrière-garde…

...Qui pourrait s’engager en Arabie Saoudite

Cependant, les semaines ont passé, et le PSG a plutôt opté pour l’option Willian Pacho, qui pour rappel, a été recruté contre 45M€. Quant à Edmond Tapsoba, ce dernier semble parti pour effectuer une saison supplémentaire sous les ordres de Xabi Alonso. Néanmoins, d’après les dernières indiscrétions de Sky Germany, le défenseur central a récemment été dans le viseur d’Al-Nassr, disposé à lâcher 50M€ pour le recruter. A suivre...