Mercato - PSG : Une star de Deschamps pose ses conditions pour son transfert !

Kingsley Coman pourrait boucler la 10ème saison de sa carrière au Bayern Munich s’il venait à y passer l’exercice complet en Bavière. Cependant, ses dirigeants aimeraient tourner la page. Et bien que Coman souhaiterait rester où il est, il n’ouvrirait la porte à un départ que si certaines conditions étaient réunies. Le PSG reçoit donc une réponse précise pour le titi parisien.

Kingsley Coman est un habitué de l’équipe de France. Didier Deschamps s’est appuyé sur son profil en compétition dès que l’ailier du Bayern Munich était apte à jouer. Et cet été en Allemagne dans le cadre de l’Euro, Deschamps a une nouvelle fois sélectionné Coman qui n’a pas pu réellement tirer son épingle du jeu. Mais son statut en équipe de France n’est pas discutable ni discuté. De quoi donner des idées au PSG sur cette fin de mercato concernant le titi parisien.

Le Bayern Munich prépare le transfert de Kinsgley Coman

Ailier du Bayern Munich depuis 2015 et sous contrat jusqu’en juin 2027, Kingsley Coman pourrait ne pas honorer son engagement contractuel envers le club bavarois jusqu’à son terme. Et pour cause, le pensionnaire de Bundesliga testerait le marché en coulisses en faisant la promotion de leurs joueurs dotés d’un gros salaire, y compris Coman, afin d’alléger la masse salariale du club. L’Équipe affirme que Kingsley Coman ne serait pas dupe, quand bien même le directoire du Bayern ne lui ait pas signifié ses intentions. Coman saurait pertinemment que le géant du football allemand aimerait tourner la page afin de dégraisser l’effectif de Vincent Kompany.

Coman pas chaud pour quitter le Bayern Munich, mais…

Toutefois, sur les deux dernières années, ce serait le moment où Kingsley Coman semble être le moins enclin à l’idée de partir. Tout juste papa d’un garçon pour la première fois après avoir eu trois filles comme L’Équipe le souligne, l’attaquant formé au PSG expliquerait en privé qu’il ne prévoirait pas de plier bagage. Pour autant, Coman ne fermerait pas totalement la porte et accepterait de changer d’air à condition que ce soit pour relever un challenge « intéressant » d’un point de vue sportif et non pour rejoindre un club anglais de seconde zone ou une équipe saoudienne.