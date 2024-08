Mercato - PSG : Le verdict tombe pour ce transfert de dernière minute !

Thomas Bourseau

Toujours intéressé par le recrutement d’un ailier, le Paris Saint-Germain se tournerait vers Ademola Lookman quand bien même les négociations s’annonceraient compliquées avec l’Atalanta, pour ne pas dire impossible. Le PSG irait au devant d’une belle déception pour l’attaquant du club bergamote qui avait marqué la dernière finale de Ligue Europa de son empreinte d’un triplé.

Et si le PSG venait à recruter un ailier d’ici la fin du mercato programmée pour le 30 août ? Certes, Désiré Doué a débarqué au Paris Saint-Germain samedi dernier, mais le médaillé d’argent olympique n’est qu’un milieu offensif polyvalent capable d’occuper la position d’ailier. Il n’est pas un attaquant de métier et le champion de France continuerait de scruter le marché afin de mettre la main sur un selon le journaliste Loïc Tanzi.

Le PSG en pincerait pour Ademola Lookman

Ademola Lookman (26 ans) aurait tapé dans l’oeil du comité directeur du PSG comme The Athletic l’a confirmé mardi. Le Paris Saint-Germain aurait à coeur de mettre la main sur le joueur de l’Atalanta qui a été le héros du sacre du club bergamote en finale de Ligue Europa en mai dernier grâce à son triplé contre le Bayer Leverkusen en finale (3-0).

L’Atalanta ne voudrait pas vendre Lookman cet été

Cependant, les dirigeants de l’Atalanta refuseraient catégoriquement de perdre Ademola Lookman à cette intersaison. The Athletic affirme que Teun Koopmeiners, qui intéresserait la Juventus, rapporterait plus d’argent à l’Atalanta et serait donc plus appréciée que celle d’Ademola Lookman au PSG. De quoi confirmer la tendance évoquée par l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo ces dernières heures.