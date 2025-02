F1 : Verstappen lâché par son père !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début de sa carrière, Max Verstappen a pu compter sur le soutien et les conseils de son père Jos, ancien pilote de Formule 1. Mais cette année, ce dernier se fera un peu plus discret puisqu'il disputera plusieurs rallyes durant l'année. Mais pour le vétéran néerlandais, son fils est prêt à continuer seul.

Champion du monde en titre de Formule 1, Max Verstappen va tenter de faire la passe de cinq. Mais le concurrence s’organise pour stopper l’hégémonie du pilote néerlandais, mais aussi de Red Bull. Lando Norris a montré les crocs durant la préparation, tandis que Lewis Hamilton se montre ambitieux à bord de sa Ferrari.

Son père va s'éloigner des paddocks

Verstappen va donc devoir compter sur une monoplace performante, mais aussi sur les conseils de son père, Jos, qui se fera plus discret cette année. En effet, Jos Verstappen, qui n’a cessé de le conseiller depuis ses débuts professionnels, disputera une vingtaine de rallye durant l’année. Mais l’ancien pilote de Formule 1 estime que son fils est prêt à voler de ses propres ailes.

« Il est assez mûr et sage »

« Je suis aussi occupé avec Max, bien sûr. C’est un peu moins le cas maintenant, mais au début de sa carrière, je lui ai donné des conseils, notamment en Formule 1, et c’est toujours le cas. Il est assez mûr et sage pour le faire lui-même maintenant. Et je pense que je suis celui qui lui dit encore honnêtement ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Et il apprécie cela aussi. Je pense que tout le monde a besoin de cela. Je veux dire, j’ai toujours à cœur de défendre ses intérêts et, bien sûr, nous voulons tout gagner. Cela inclut la critique. Et à part le rallye, c’est essentiellement ma vie. De toute façon, tout tourne autour de la course » a confié le père de Max Verstappen lors du podcast On The RallyCoffee