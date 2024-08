Mercato - PSG : C’est terminé pour ce transfert XXL !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers mois, le nom de Victor Osimhen a souvent été associé au PSG. La star de Naples, qui de son côté, souhaite rallier le club parisien, n’a jamais été une option concrète pour les Rouge et Bleu comme révélé par le10sport.com. Ainsi, le club de la capitale ne bougera pas dans ce dossier d’ici la fin du mercato.

Le mercato estival touche à sa fin. De son côté, le PSG pourrait toujours boucler certaines recrues supplémentaires après les arrivées de Matvey Safonov, de João Neves, de Willian Pacho, et de Désiré Doué. Une recrue offensive est notamment attendue sous peu dans la capitale, alors que la récente blessure de Gonçalo Ramos a laissé planer le doute quant à l’arrivée d’un nouvel avant-centre…

Gonçalo Ramos blessé...

Le 21 juillet dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG ne recruterait aucun avant-centre cet été, et que Luis Enrique démarrerait la saison avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et malgré la fracture de la cheville contractée par le buteur portugais face au Havre vendredi dernier, le club francilien ne semble pas intéressé par la venue d’un nouveau numéro 9, alors que ces derniers mois, la piste Victor Osimhen est revenue avec insistance pour Paris.

...Mais le PSG ne bougera pas sur Osimhen

A propos de la star de Naples, Sky Germany a révélé ce mercredi que le dossier est au point mort. Si le Nigérian souhaite absolument venir en France, le PSG ne bougera pas pour Victor Osimhen cet été, mettant ainsi fin à des mois de spéculations autour de sa possible signature à la pointe de l’attaque de Luis Enrique. En revanche, Paris pourrait recruter un compatriote d’Osimhen en la personne d’Ademola Lookman. Comme l’a récemment révélé la Gazzetta Dello Sport, l’ailier de l’Atalanta Bergame plaît beaucoup aux dirigeants parisiens, lui dont le profil est jugé très polyvalent sur le front de l’attaque. Affaire à suivre...