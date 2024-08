Transferts - PSG : Bonne nouvelle pour la suite du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG souhaite continuer son opération dégraissage dans cette dernière ligne droite du mercato estival, et plusieurs éléments tels que Juan Bernat se retrouvent poussés vers la sortie. Bonne nouvelle : le latéral gauche espagnol figurerait d'ailleurs sur la short-list du FC Séville, mais il ne fait pas figure de priorité au sein du club andalou.

Danilo Pereira, Carlos Soler, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni... Nombreux sont les joueurs du PSG qui se retrouvent poussés vers la sortie en cette période de mercato estival. Le club de la capitale peine encore à dégraisser et à trouver un point de chute à ces indésirables, mais l'un des dossiers pourrait finalement se décanter en Espagne pour le PSG.

Bernat pisté par Séville ?

Selon les révélations du quotidien ibérique AS, la direction du FC Séville aurait des vues sur Juan Bernat (31 ans). Prêté sans grand succès au Benfica Lisbonne la saison passée, le latéral gauche espagnol n'a plus qu'une année de contrat au PSG et se retrouve donc plus que jamais poussé au départ par Luis Campos.

Un dossier compliqué

Toutefois, rien ne garantit encore la possibilité d'un transfert de Bernat vers le FC Séville, puisque le club andalou ferait plutôt de Marcos Alonso (libre) sa priorité du mercato à ce poste de latéral gauche. Mais le joueur du PSG serait la toute première alternative en cas d'échec...