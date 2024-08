Mercato : Un attaquant de Ligue 1 lâche sa réponse au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG cherche encore et toujours un attaquant afin de partiellement pallier l’absence de Kylian Mbappé qui s’en est allé du côté du Real Madrid. Pour ce faire, les dirigeants parisiens auraient joint Jonathan David ces dernières heures selon ParisTeam. Le serial buteur du LOSC est sous contrat pendant encore une saison à Lille et a laissé entendre qu’il pourrait discuter d’une prolongation au terme du marché des transferts…

Jonathan David (24 ans) est en position de force pour son avenir. A neuf jours de la clôture du mercato estival, l’international canadien aurait été approché par le PSG ces dernières heures si l’on en croit les informations communiquées par ParisTeam. Le club de la capitale est toujours en quête d’un renfort offensif afin de combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Et à l’instant T, seul le polyvalent Désiré Doué a déposé ses valises au Paris Saint-Germain.

Le but de Jonathan David qui rapproche le LOSC de la Ligue des champions

Il reste une seule année de contrat à Jonathan David au LOSC. Pour le match aller du dernier tour de barrages de la Ligue des champions face au Slavia Prague mardi soir, David a montré la voie à ses coéquipiers en inscrivant le premier but de la rencontre avant qu’Edon Zhegrova vienne doubler la mise (2-0). De bon augure pour la qualification de Lille en C1. Après la victoire des hommes de Bruno Génésio, Jonathan David a été invité à s’exprimer sur son avenir et ses derniers jours du mercato qui s’annoncent d’ores et déjà mouvementés.

«Je pense qu'une fois le mercato fermé, on pourra discuter un peu plus calmement»

En zone mixte et dans des propos rapportés par L’Équipe, l’avant-centre du LOSC a notamment laissé entendre qu’il allait rester dans le nord de la France et que des discussions au sujet d’une prolongation de contrat pourraient éventuellement avoir lieu une fois le mercato estival terminé. « On ne discute pas encore de prolongation. Ça peut venir. On verra. Je ne sais pas. Prolonger ? On en a parlé un peu avec le président. Mais je pense qu'une fois le mercato fermé, on pourra discuter un peu plus calmement. Ce que je veux ? Ce n'est pas exactement clair. Je dois y réfléchir. C'est pour ça que je n'ai pas encore discuté. ». Le PSG sait donc à quoi s'en tenir, reste à savoir si le club parisien passera tout de même la seconde dans le dossier Jonathan David.