F1 : Verstappen déçu par Red Bull, il dit tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde pour la quatrième année consécutive la saison dernière, Max Verstappen s'apprête à revenir sur le circuit avec les dents longues. Le pilote néerlandais a vécu un épisode compliqué au milieu de la saison puisqu'il n'est pas parvenu à remporter la moindre course pendant de longues semaines. Parfois déçu par son écurie Red Bull, il visera tout de même une cinquième couronne.

Présent chez Red Bull depuis 2016, Max Verstappen avait pris l'habitude de dominer la saison de Formule 1 assez largement et de ne laisser que des miettes à ses adversaires. Le pilote néerlandais a vécu des moments difficiles et on peut imaginer que sa relation avec son écurie a été légèrement entachée. Mais à quelques semaines du lancement de la saison 2025, il se tient bien prêt pour défendre son titre.

Verstappen a eu du mal avec Red Bull

Largement en tête du championnat, Max Verstappen a connu un moment de doute à partir de l'été, lorsqu'il n'arrivait plus à se propulser en tête. Les autres écuries ont réussi à refaire un peu leur retard mais il espère que ses techniciens auront réussi à apprendre de leurs erreurs. « Je pense que ce qui est beau, c’est que chaque championnat que j’ai remporté l’a été d’une manière différente. Bien sûr, l’année dernière a été particulièrement exigeante. Nous avons très bien commencé l’année, puis nous avons traversé une période un peu plus compliquée. En fin de saison, nous avons eu des hauts et des bas, mais cela peut arriver en Formule 1. Ce qui compte, c’est ce que nous en apprenons, et j’espère que cette année, avec tout ce que nous avons tiré de l’année dernière, nous pourrons faire un travail plus solide » a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Verstappen veut devenir meilleur

Dominateur depuis des années en Formule 1, Max Verstappen espère encore pouvoir augmenter son niveau pour continuer à gagner. A 27 ans, il lui reste encore quelques années devant lui pour battre tous les records même s'il a souvent annoncé qu'il ne comptait jouer jusqu'à un âge avancé. « Ce que je vise ? Eh bien, ce que je vise toujours : la régularité et essayer de ne pas faire trop d’erreurs, ce qui est évidemment lié. Toujours chercher à m’améliorer chaque année. Ce n’est pas lié à la voiture, juste au pilotage. On essaie toujours d’être un peu meilleur. Je pense qu’à ce stade de ma carrière, les améliorations que l’on peut apporter sont plus petites qu’à mes 18 ans, mais chaque année, j’aimerais devenir un peu meilleur » poursuit celui qui va devenir papa en 2025.