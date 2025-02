PSG : Une grosse erreur est balancée dans la presse

Axel Cornic

Troisième plus gros transfert de l’histoire du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a traversé une période assez délicate sous les ordres de Luis Enrique. Mais l’attaquant s’est totalement relancé avec un prêt à la Juventus cet hiver, avec la presse italienne qui semble être devenue totalement folle de lui.

C’est la très belle histoire du mercato. Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani cartonne loin du PSG. L’international français enchaine en effet les performances de très haut niveau sous les couleurs de la Juventus, avec encore une fois une sortie très convaincante face à l’Inter (1-0), qui a fait couler beaucoup d’encre.

Kolo Muani et la renaissance italienne

Car depuis lundi matin, on ne compte plus les Une sur Kolo Muani, qui semble être devenu en quelques semaines le chouchou des médias. La Gazzetta dello Sport se demande en effet comment il a pu connaitre un tel passage à vide au PSG, alors qu’il semble avoir tout pour réussir au plus haut niveau. Il Corriere dello Sport va encore plus loin en parlant de l’un des meilleurs coups du mercato hivernal 2025 dans toute l’Europe, si ce n’est le meilleur.

« Randal ne tombera pas dans le piège des éloges excessifs »

Et la presse n’est pas la seule séduite, puisque Thiago Motta a rendu un vibrant hommage à Randal Kolo Muani, après la victoire dans le derby face à l’Inter. « Depuis son arrivée, il rend le pressing difficile. C'est un joueur qui joue quand même avec l’équipe de France, il a joué au PSG. Mais je ne lui demande pas seulement des buts. Il va très bien, mais il doit encore s'améliorer » a déclaré le coach de la Juventus. « Randal va très bien, il doit continuer comme ça. C'est un garçon humble et intelligent qui ne tombera pas dans le piège des éloges excessifs ».