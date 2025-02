Kolo Muani : Il sauve une légende du PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En sortant des plans de jeu de Luis Enrique au PSG cette saison, Randal Kolo Muani a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal. L'attaquant français a fini par rejoindre la Juventus de Turin en prêt pour tenter de se relancer et force est de constater que c'était le bon choix. Depuis son arrivée, il ne cesse de s'illustrer en participant activement à l'animation offensive du club de Thiago Motta.

En rejoignant la Juventus le mois dernier, Randal Kolo Muani refait parler de lui pour les bonnes raisons cette fois-ci. L'ancien joueur de l'Eintracht Francfort retrouve de la confiance et a déjà inscrit 5 buts en 5 matches disputés avec sa nouvelle équipe. Il apporte ainsi un second souffle à l'équipe de Thiago Motta, qui n'affichait pas une grande sérénité depuis le début de la saison. En s'offrant l'Inter Milan dans le derby dimanche, la Juve reprend la 4ème place de Serie A et se rapproche du podium. Daniel Riolo est conquis.

Kolo Muani à la rescousse pour Thiago Motta

Entraîneur de la Juve depuis l'été dernier, Thiago Motta, ancien grand joueur qui a terminé sa carrière au PSG en 2018, était sur la sellette il y a quelques semaines. Mais ces derniers temps, son équipe affiche un meilleur bilan et c'est en partie grâce à l'arrivée de Randal Kolo Muani dans l'effectif. « Thiago Motta était menacé il y a deux mois, mais depuis qu'il a Kolo Muani qui change le contexte et qui est bon... Regarde ce qu'il a fait Kolo Muani sur le seul but du match ce soir (dimanche) contre l'Inter, top 8 en Europe, grosse équipe de la Serie A, dominante ces dernières années en Serie A » analyse Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Kolo Muani fait du bien à la Juventus

Encore bien actif lors de ce match face au deuxième de Serie A, Randal Kolo Muani a réussi à être le passeur décisif pour le but de Francisco Conceição aux portes du dernier quart d'heure. Le Français parvient à redonner à son équipe un élan positif qui lui sera bien utile pour affronter le PSV Eindhoven mercredi. « La Juve est l'équipe qui traine un peu derrière, qui ne sait pas trop... il a changé le visage de l'équipe. Ils ont fait un gros match ce soir (dimanche), mais on oublie quand même que quand t'as les mecs devant, le travail de l'entraineur est sublimé » poursuit Daniel Riolo.