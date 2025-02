PSG : Kvaratskhelia déjà écarté ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a opéré quelques changements à son effectif pendant la fenêtre hivernale des transferts. Khvicha Kvaratskhelia a été l'unique ajout effectué pour le groupe entraîné par Luis Enrique. Néanmoins, il se trouve que le Géorgien serait déjà à l'écart du système de jeu de l'entraîneur du PSG aux yeux de Florent Gautreau.

Khvicha Kvaratskhelia est officiellement devenu un joueur du PSG le vendredi 17 janvier. Le club de la capitale et le Napoli trouvaient en effet un terrain d'entente à 70M€ hors bonus au sujet du transfert de l'international géorgien de 23 ans, à présent sous contrat jusqu'en juin 2029 au Paris Saint-Germain. En l'espace de six matchs sous la tunique du PSG, « Kvaradona » comme il était surnommé un temps à Naples a trouvé le chemin des filets à une reprise tout en délivrant une passe décisive.

OM - PSG : Une nouvelle polémique enflamme les réseaux sociaux !

➡️ https://t.co/0LnILrEBfo pic.twitter.com/09314Ne3Qh — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

«Il est en formation»

Néanmoins, Khvicha Kvaratskhelia peine à s'intégrer au système de jeu de Luis Enrique du point de vue de Florent Gautreau. « Je voulais faire un point sur Kvara. Je trouve que c'est là qu'on voit l'importance de ce collectif et de ces systèmes de passes mis en place par Luis Enrique. Ce que l'on voit avec l'équipe type, ça roule maintenant. Kvara a un peu de mal à s'intégrer dans ce système. Lui, il est en formation ».

«Il faut qu'il rentre dans le système souhaité par Luis Enrique»

A l'occasion de l'émission de samedi soir de l'After Foot, le journaliste de RMC est même allé jusqu'à faire un parallèle avec Désiré Doué et Bradley Barcola par moments. « Un truc qui montre qu'il n'est pas dans le mood du PSG actuel, le nombre de touche de balle. Il fait exactement ce qu'on reprochait à Doué au départ ou à Barcola quand il n'était pas en confiance. Kvara par moments essaie de faire la diff. Et ç un moment où il a fait une passe dans la surface qui était un peu dans l'esprit PSG, elle n'était pas dans la coordination. Il faut qu'il rentre dans le système souhaité par Luis Enrique et qu'il soit en confiance avec ses partenaires. Parce que là on sent plutôt un gars qui est un peu en décalage ».