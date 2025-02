Dembélé - PSG : Un transfert déjà prévu pour l'été prochain ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le repositionnement d'Ousmane Dembélé au poste de numéro 9 pourrait faire une grande victime au PSG. Recruté contre un chèque de 65M€, Gonçalo Ramos voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil. Pas sur que l'attaquant portugais de 23 ans accepte longtemps d'occuper ce rôle de second couteau.

En l’espace de quelques semaines, le PSG a récupéré son statut de club indéboulonnable. Ce qui a changé ? L’incroyable efficacité d’Ousmane Dembélé. Son repositionnement dans l’axe lui a fait le plus grand bien selon Pierre Ménès.

Dembélé, le numéro 9 recherché par Luis Enrique

« Ce qui a changé, c’est la réussite incroyable de Dembélé devant le but avec cet repositionnement au poste d’avant-centre. Et c’est vrai que Dembélé a le profil pour jouer avant-centre dans le football prôné par Luis Enrique. Il participe au jeu, il défend, il se déplace et c’est évidemment plus conforme à ce que veut voir Dembélé » a confié l’ancien chroniqueur de Canal +.

Ramos directement menacé

Ce changement impacte directement le temps de jeu de Gonçalo Ramos, resté sur le banc face à Toulouse samedi. « Dans l’esprit de Luis Enrique, c’est mieux qu’un Ramos » a lâché Pierre Ménès. Déjà annoncé sur le départ cet hiver, l’attaquant portugais pourrait bien se retrouver au coeur de l’actualité mercato l’été prochain, si la situation perdure.