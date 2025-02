PSG : C’est terminé pour ce crack ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le Brésil s’est imposé face au Chili en finale de la Copa América U20 (3-0), Gabriel Moscardo a profité de cette compétition pour se relancer. Prêté par le PSG l’été dernier, le milieu de terrain âgé de 19 ans a très peu joué lors de la première partie de saison avec le Stade de Reims, mais pourrait désormais avoir sa chance.

Recruté en janvier 2024 par le PSG avant de débarquer l’été dernier, Gabriel Moscardo a été prêté au Stade de Reims cette saison. L’objectif étant de lui permettre de jouer régulièrement, ce qui n’est pas vraiment le cas, le Brésilien n’ayant disputé que trois petits matchs en Ligue 1 et un en Coupe de France, pour un total de 105 minutes.

Moscardo brille lors de la Copa América U20

Gabriel Moscardo a en revanche beaucoup plus joué lors de la Copa América U20, qu’il vient de remporter avec le Brésil, tombeur du Chili en finale (3-0). Après un premier revers face à l’Argentine (0-6) lors du premier match de la compétition, le milieu de terrain âgé de 19 ans n’est ensuite plus sorti du onze de départ.

Une place à prendre à Reims

De quoi laisser présager une deuxième partie de saison avec plus de temps de jeu pour Gabriel Moscardo à Reims. Les Rémois ne se sont plus imposés depuis le 10 novembre dernier et n’ont que quatre points d’avance sur le barragiste, l’ASSE. D’autant plus que Luka Elsner a été démis de ses fonctions début février, remplacé par son adjoint Samba Diawara.