Mercato : Le plan du PSG pour ce crack tombe à l’eau

Il y a à peu près un an, le PSG avait décidé de se renforcer en piochant du côté du Brésil. Le club de la capitale avait alors mis la main sur Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Le premier a rejoint directement Paris, alors que le second a attendu l’été prochain. Son passage au sein du champion de France n’aura pas duré bien longtemps, car il a été prêté au Stade de Reims, mais cela ne se passe pas forcément comme prévu pour lui.

Depuis de très nombreuses années, le lien qui unit les joueurs brésiliens au PSG est assez spécial. Nombreux d’entre eux ont fait la légende du club de la capitale et cela continue aujourd’hui avec notamment Marquinhos et Lucas Beraldo en défense. Prochainement, un autre compatriote du capitaine parisien devrait poser ses valises dans la capitale française, ou plutôt les reposer. En effet, Gabriel Moscardo appartient au PSG, mais il est prêté jusqu’à la fin de la saison au Stade de Reims.

Moscardo ne s’est pas éternisé au PSG

L’histoire entre Gabriel Moscardo et le PSG a démarré l’été dernier. Le milieu de terrain avait alors été recruté au Corinthians, mais le champion de France avait décidé de le laisser finir la saison avec son club formateur. Ce n’est donc que l’été dernier que le joueur de 19 ans a posé ses valises à Paris, mais cela n’a pas duré longtemps. En effet, Luis Enrique a décidé de le prêter, afin qu’il s’aguerrisse un peu et qu’il puisse disposer d’un temps de jeu conséquent. C’est finalement le Stade de Reims qui a réussi à obtenir le prêt de Moscardo jusqu’à la fin de la saison.

Moscardo ne joue presque pas à Reims

Malheureusement pour le PSG, son plan pour Gabriel Moscardo semble être un échec pour le moment. En effet, le Brésilien venait à Reims pour avoir du temps de jeu, mais ce n’est pas le cas depuis le début de la saison. Son adaptation a été tronquée par des blessures qui ne lui ont pas permis de s’emparer d’une place de titulaire. Au total, le milieu de terrain n’a fait que trois apparitions en Ligue 1 à ce stade de la compétition, pour un total de 30 minutes. Reste à voir si cette tendance pourra s’inverser l’année prochaine.