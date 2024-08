Mercato - OM : Longoria utilise Aubameyang pour boucler des transferts

Arnaud De Kanel

En quête de liquidités pour clôturer un beauté son mercato, l'OM veut se séparer de Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Azzedine Ounahi, Samuel Gigot et Ulisses Garcia. Pour les convaincre de partir, Pablo Longoria leur a rappelé qu'il avait tenu sa parole avec Pierre-Emerick Aubameyang. Explications.

Fin de mercato complètement folle du côté de l'OM. A la recherche d'un ailier gauche et d'un avant-centre, le club phocéen veut également équilibrer la balance en se séparant des derniers éléments indésirables.

Ces joueurs ne veulent pas quitter l'OM

L'OM a employé les gros moyens en instaurant en loft dans lequel on retrouve Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Ulisses Garcia et Samuel Gigot. Bien qu'il s'entraine avec le groupe professionel, Azzedine Ounahi est également poussé vers la sortie. Or, tous ces joueurs ont indiqué à leur direction qu'ils quitteront l'OM uniquement en cas de projet intéressant. Cela agace particulièrement Pablo Longoria.

Longoria rappelle l'épisode Aubameyang

Alors, le président de l'OM a décidé de durcir le ton. Selon RMC Sport, il a également rappelé qu'il ne s'était pas opposé au départ de Pierre-Emerick Aubameyang comme il l'avait promis à l'attaquant gabonais au moment de signer. Il estime donc avoir tenu sa parole, à l'inverse des joueurs cités qui ne veulent pas quitter l'OM malgré des accords oraux convenus au moment de leurs arrivées. En effet, le média indique que le club et les joueurs s'étaient mis d'accord pour se séparer en cas de non qualification européenne. Reste à voir si cela suffira à les faire changer d'avis...