Transferts - OM : Le coup surprise de Longoria tombe déjà à l’eau ?

Gravement blessé au genou depuis samedi dernier, Faris Moumbagna va être indisponible pendant plusieurs mois à l’OM. Le président Pablo Longoria concocterait un recrutement surprise sur le marché des transferts et penserait notamment à Neal Maupay (28 ans). Le buteur français d’Everton disposerait d’un bon de sortie, mais à une condition à laquelle l’Olympique de Marseille ne répond pas pour le moment.

Faris Moumbagna est entré sur la pelouse à 20 petites minutes du coup de sifflet final à Brest samedi dernier (5-1) pour malheureusement en ressortir quelques minutes plus tard en raison d’une grosse blessure au genou. Finalement, l’attaquant de l’OM a contracté une sérieuse rupture du ligament croisé du genou droit, l’obligeant à rester sur le carreau pour plusieurs mois.

Neal Maupay intéresse l’OM

Afin de remédier à cette situation, le tandem Pablo Longoria-Medhi Benatia qui gère le mercato de l’Olympique de Marseille en leur qualité de président et de conseiller sportif cultiverait le désir de recruter un attaquant dans l’optique de combler le vide que va laisser Faris Moumbagna à l’OM pendant cette période. Le profil de Neal Maupay (28 ans) semble être tout particulièrement apprécié au sein de la haute direction du club phocéen. L’attaquant français qui a fait une saison pleine à Brentford lors de l’exercice précédent est de retour à Everton de son prêt au sein du club londonien.

Everton recale l’OM et pose sa condition pour Neal Maupay

Cependant, l’approche de l’OM n’aurait pas trouvé preneur à Everton. Les Toffees auraient en effet repoussé l’offre de prêt d’une saison avec option d’achat de l’Olympique de Marseille pour Neal Maupay selon The Athletic. La cause ? Le contrat du principal intéressé prenant fin le 30 juin 2025 à Everton, obligeant ainsi le pensionnaire de Premier League à le rallonger avant de le prêter à l’OM ou ailleurs. Le club de Liverpool refuserait de prolonger le bail actuel de Maupay et attendrait un transfert sec ou une proposition de prêt avec option d’achat obligatoire de la part de l’OM et du reste des courtisans de Neal Maupay.