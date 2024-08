Mercato - OM : C’est confirmé, Marseille fonce sur cet attaquant !

Arnaud De Kanel

Contraint de se trouver un nouvel avant-centre avant la clôture du mercato suite à la blessure de Faris Moumbagna samedi, l'OM a fixé sa nouvelle priorité. Après avoir sondé l'Inter Milan pour Martin Satriano, le club phocéen fonce finalement sur l'attaquant français d'Everton Neal Maupay.

Premier match et première tuile pour l'OM. Alors que l'équipe de Roberto De Zerbi déroulait son football face à Brest, Faris Moumbagna, entré huit minutes plus tôt, devait céder sa place au jeune Enzo Sternal sur blessure. Lundi, l'OM a indiqué que l'attaquant camerounais souffrait d'une rupture du ligament croisé du genou droit. En coulisses, Pablo Longoria s'active pour le remplacer et sa priorité est connue.

L'OM n'ira pas sur Satriano

Malgré des finances serrées sur cette fin de mercato, l'OM a fait le choix de recruter un nouvel avant-centre. Selon La Minute OM, l'heureux élu ne sera pas Martin Satriano dont le nom avait pourtant circulé lundi et qui devrait rejoindre le RC Lens. La priorité du board phocéen réside dans un autre profil.

Maupay, nouvelle priorité de l'OM

Comme indiqué par le journal L'Equipe, Neal Maupay figure en tête de la liste établie par l'OM pour remplacer Faris Moumbagna selon La Minute OM. Le club phocéen doit désormais se mettre d'accord avec Everton.