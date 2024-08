Transferts - OM : Longoria a recruté «le meilleur au monde» !

Thomas Bourseau

Pablo Longoria a été contraint de dénicher un nouvel entraîneur pour l’OM, pour le troisième mercato estival d’affilée après Marcelino en 2023 et Igor Tudor en 2022. Roberto De Zerbi est cette fois-ci l’heureux élu. Et si l’on en croit les propos de son ancien joueur Kevin-Prince Boateng remontant au début de l’année 2024, De Zerbi est le « meilleur coach du monde ».

Roberto De Zerbi est devenu le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille le 29 juin dernier. Depuis, le président du club marseillais qu’est Pablo Longoria s’est attelé à la tâche avec son conseiller sportif Medhi Benatia afin de recruter les joueurs adéquats pour sa philosophie de jeu afin de tirer l’équipe de l’OM vers le haut. Et d’ailleurs, De Zerbi est le coach parfait pour tirer le meilleur de chaque joueur évoluant sous ses ordres.

«Dans toutes les équipes dans lesquelles il va, chaque joueur devient plus fort»

En mars 2024, Kevin-Prince Boateng s’est attardé sur le profil de Roberto de Zerbi, qu’il a connu lors de la saison 2018/2019 à l’US Sassuolo. Pour l’émission FIVE de Rio Ferdinand, l’ex-joueur du FC Barcelone n’a pas tari d’éloges envers De Zerbi. « C’est le meilleur, dans les détails, en tant que personne. Dans toutes les équipes dans lesquelles il va, chaque joueur devient plus fort. J’ai joué sous ses ordres et j’avais 32 ans et il m’a rendu meilleur. Il était à Sassuolo, chaque joueur est devenu plus fort. Locatelli est allé à la Juventus, Sensi est allé à l’Inter. Sur le terrain, chaque détail a son importance. Il met des petites zones carrées sur le terrain, donc vous savez que si vous avez le ballon dans ce carré, quatre carrés en diagonale, le numéro 8 y sera libre, chaque joueur a six options de passe. C’est incroyable ».

«C’est le meilleur coach au monde»

Cette recherche de la perfection engendre le football que l’on voit sur les terrains et que l’on a pu voir à Brest samedi dernier pour la première de l’OM en Ligue 1 (5-1). Pour Kevin-Prince Boateng, c’est tout bonnement un mordu de football et le meilleur coach au monde. « La distance, le corps en opposition, la vitesse de la passe, de quel pied, tout, parce qu’il veut la perfection. Et il rend les joueurs lambdas, très fort. Il vit foot 24h/24, 7j/7, chaque jour il vous rend meilleur. C’est le meilleur coach au monde ».