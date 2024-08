Une star transférée à cause de Cristiano Ronaldo ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne gloire de Liverpool, Sadio Mané a ensuite connu une nouvelle aventure au Bayern Munich où il était attendu. Malheureusement, il n'a pas vraiment répondu de la meilleure des manières et en 2023, il a pris la direction de l'Arabie saoudite pour rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Mais le club saoudien n'est pas non plus convaincu puisque l'association entre les deux hommes a du mal à porter ses fruits.

Le chemin commence à être difficile pour Sadio Mané... A 32 ans, l'international sénégalais évolue loin des radars à Al-Nassr et les choses ne se passent pas très bien. Associé en attaque à Cristiano Ronaldo, il entretient une relation difficile avec le Portugais et ce n'est pas le dernier résultat du club qui va arranger les choses. Un départ est plus qu'envisagé désormais puisqu'Al-Nassr serait prêt à s'en débarrasser.

Real Madrid : Mbappé comme Cristiano Ronaldo, il calme tout le monde ! https://t.co/9X65dmjKbR pic.twitter.com/4TZ3Wg5YCm — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Mané menacé ?

Comme c'est le cas depuis des mois, l'association entre Sadio Mané et Cristiano Ronaldo a du mal à prendre à tel point que d'après Sports Zone, le club d'Al-Nassr serait prêt à voir partir le Sénégalais. Sur le plan sportif, il a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives en 23 matches de championnat. Mais il semble loin de ses grandes années à Liverpool.

Un nouveau départ en Arabie saoudite ?

Censé renforcer l'effectif et épauler Cristiano Ronaldo dans le secteur offensif, Sadio Mané ne serait donc plus tellement désiré à Al-Nassr. A 32 ans, il aura sûrement du mal à rebondir. Certaines informations le lieraient à Al-Ittihad, autre grand club saoudien.