Arabie Saoudite : Cristiano Ronaldo craque totalement et se fait fracasser !

Présent chez Al-Nassr depuis un an et demi, Cristiano Ronaldo a choisi une nouvelle expérience loin des radars certainement pour terminer sa carrière paisiblement. Le Portugais de 39 ans reste quand même compétitif puisqu'il se montre efficace sur le terrain mais samedi lors de la finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite, il a eu des gestes déplacés à l'encontre de ses adversaires. Une attitude qui ne passe pas du tout auprès de tout le monde.

Opposé au club d'Al-Hilal samedi dans ce grand classique du championnat saoudien, Cristiano Ronaldo avait pourtant bien lancé la soirée en ouvrant le score avant la mi-temps pour Al-Nassr. L'attaquant portugais a vu ensuite son équipe se faire totalement dominer pour finalement perdre 4-1. Après un nouveau but adverse, on le voit dans une vidéo manquant de respect à ses coéquipiers, se tournant vers eux en faisant mine de s'endormir. Une attitude qui en a agacé plus d'un.

Incroyable, Cristiano Ronaldo pète les plombs en plein match ! https://t.co/iZ6k5U3Tit pic.twitter.com/ykULoEx9vD — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

« Ce que Ronaldo a fait, c’est un manque de respect pour le club »

La séquence, partagée sur les réseaux sociaux, a suscité énormément de réactions puisque l'attitude de Cristiano Ronaldo est déplorable. « L’institution reste plus grande et plus importante, je pense que ce que Ronaldo a fait, c’est un manque de respect pour le club. Le leader est censé être un modèle pour ses coéquipiers quand il perd, alors pourquoi Ronaldo apparaît-il uniquement quand il gagne ? Ce que Ronaldo a fait était mal, il n’a pas respecté le sponsor du match ni la Fédération saoudienne de football » déplore Mohamed Al-Daiya, ancien international saoudien et légende d'Al-Hilal, dans des propos rapportés par Foot Mercato. La presse locale s'est aussi occupée de son cas.

Un pétage de plombs ?

Déçu par la prestation de ses coéquipiers en deuxième période, Cristiano Ronaldo a sans doute dépassé les bornes. D'ailleurs, il a même refusé de monter sur le podium pour récupérer sa médaille à la fin du match. Le Portugais était à la recherche de son deuxième trophée avec Al-Nassr depuis qu'il fait partie de ce club. Il faudra attendre un peu même si on annonce déjà une issue négative. « J’ai le sentiment que Ronaldo ne jouera pas en Arabie saoudite la saison prochaine » ose même Adel Al-Melhem, consultant reconnu en Arabie saoudite.