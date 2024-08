Mercato - PSG : Luis Enrique écarte le transfert d’une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La blessure de Gonçalo Ramos place le Paris Saint-Germain dans une situation inconfortable et pourrait relancer le mercato estival. Le nom de Victor Osimhen (Napoli) revient déjà pour renforcer le secteur offensif, mais le dossier n’emballerait pas forcément Luis Enrique. Le10sport.com vous dévoilait il y a quelques semaines que l’attaquant nigérian était encore loin d’une arrivée dans la capitale.

Le PSG doit déjà gérer un gros coup dur dans cette saison avec la blessure de Gonçalo Ramos dès la première journée de Ligue 1 face au Havre. L’international portugais souffre d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche et sera absent au moins trois mois, de quoi relancer les spéculations sur l’arrivée potentielle d’un nouvel attaquant, et notamment Victor Osimhen. Mais comme vous l’a révélé par le10sport.com, le Nigérian était encore loin de la capitale il y a quelques semaines, et Luis Enrique n’y serait pas pour rien.

Luis Enrique pas emballé par Victor Osimhen

Comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, l’entraîneur du PSG ne percevait pas Victor Osimhen comme une cible prioritaire avant la blessure de Gonçalo Ramos. Il en était de même l’année dernière, lorsque Luis Campos se voyait bien recruter l’attaquant du Napoli, qu’il avait déjà enrôlé en 2019 du temps de son passage au LOSC. La position de l’Espagnol est-elle susceptible d’évoluer ?

Pas de remplaçant pour Gonçalo Ramos ?

Au sein du PSG, on explique que le recrutement d’un avant-centre n’est pas forcément d’actualité malgré la longue indisponibilité de Gonçalo Ramos. Luis Enrique pourrait miser sur d’autres options au sein de son effectif, et notamment Randal Kolo Muani, qui conserve la confiance des siens. « Il est l’un des meilleurs attaquants français, saluait Luis Enrique vendredi soir au micro de DAZN. Pour être encore meilleur, il doit avoir cette confiance mais je suis très content de lui, c’est un très bon joueur, il faut lui donner de la confiance ». C’est maintenant ou jamais pour l’international tricolore.