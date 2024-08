PSG : Le rêve de Mbappé à Paris est gâché !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé avait un rêve, celui de signer au Real Madrid. C’est chose faite depuis quelques semaines. Mais le joueur français avait aussi dans un coin de sa tête les Jeux Olympiques de Paris. Mais retenu par le club espagnol, le gamin de Bondy n’a pu se rendre dans la capitale et intégrer le groupe de Thierry Henry, médaillé cet été.

Kylian Mbappé espérait réaliser le doublé cet été, à savoir l’Euro puis les Jeux Olympiques de Paris. Si le joueur a pu se rendre en Allemagne, il n’a pu faire de détour par la capitale puisque le tournoi olympique ne figure pas parmi les dates FIFA. La balle était donc dans le camp du Real Madrid, qui a décidé de le retenir. Il y a quelques semaines, Mbappé avait déjà laissé entendre que la décision ne lui appartenait pas.

Mbappé n'avait pas son destin entre les mains

« Ce n'est pas une situation qui dépend de moi. Les JO en France, c'est très important. Il faut réfléchir en tant qu'adulte et trouver la meilleure solution pour toutes les parties. Quoi qu'il arrive, je serai heureux. Bien sûr, ce serait un rêve éveillé de jouer les JO, mais si je ne les joue pas, les JO de Paris, ça reste les JO de Paris, un événement tellement important et qui dépasse le stade de ma présence ou non. Ce sera une fête extraordinaire et j'espère que tout le monde montrera au monde entier que la France est un pays de sport et qu'on sait accueillir le monde dans les meilleures conditions» avait confié Mbappé.

Mbappé passionné par les JO ?

Depuis, Mbappé a commencé sa préparation avec le Real Madrid et même disputé son premier match. Mais selon Philippe Diallo, le joueur a suivi les JO avec intérêt. « Il aurait aimé participer à ce tournoi olympique. Ça n’a pas été possible parce que le Real Madrid n’a pas souhaité le libérer mais je sais qu’il est passionné par les Jeux Olympiques, par tout ce qu’il se passe autour du football. Je suis sur que de là où il est il regarde ça avec passion et envie » a déclaré le président de la Fédération française de football au micro de RMC. Mais durant la compétition, Mbappé s'est montré très peu bavard sur les réseaux sociaux.