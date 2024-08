Real Madrid : Cristiano Ronaldo, un défi impossible pour Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Premier match avec le Real Madrid et premier but pour Kylian Mbappé. En Supercoupe d’Europe, face à l’Atalanta Bergame, le néo-Merengue a ainsi participé au sacre des siens en trouvant le chemin des filets. Le premier but d’une longue série ? Combien va en marquer cette saison Mbappé ? Alors que Cristiano Ronaldo a régulièrement dépassé les 50 réalisations au Real Madrid, cela pourrait être compliqué pour l’ex-joueur du PSG.

Après avoir passé 7 saisons du côté du PSG, Kylian Mbappé vient d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière à 25 ans. Le voilà désormais au Real Madrid, club où il a toujours rêvé de jouer. Le rêve s’est donc réalisé pour le Français, qui a bien démarré l’aventure merengue. En effet, Mbappé a marqué pour son premier match face à l’Atalanta Bergame. Un but qui ne devrait clairement pas être le dernier…

« J’aimerais qu’il arrive aux 50 buts par saison de Cristiano Ronaldo, mais… »

Attaquant mythique du Real Madrid, Fernando Morientes sur la saison qui se profile pour Kylian Mbappé. Pour AS, il a notamment été question du total de buts qu’inscrira le Français chez les Merengue. A ce propos, faisant la comparaison avec les records de Cristiano Ronaldo, Morientes a expliqué : « Je vais différencier ce que j’aimerais et ce que je pense qu’il va arriver. J’aimerais qu’il arrive aux 50 buts par saison de Cristiano Ronaldo, mais ça me parait difficile. Mbappé a la qualité pour cela, mais pour sa première année, je le vois plus atteindre les 30 buts. C’est très bien étant donné qu’il doit s’adapter à ses nouveaux coéquipiers. De plus, l’attaque va se partager avec des joueurs comme Vinicius, Bellingham ou Rodrygo. S’il atteint entre 30 et 35 buts, ça serait bien pour sa première année au Real Madrid » .

« Si je peux en marquer 50, alors 50 »

A combien de buts Kylian Mbappé finira-t-il la saison ? Après avoir ouvert son compteur au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France s’était en tout cas dit prêt à aller jusqu’aux 50 : « Nous sommes au Real Madrid, nous n'avons pas de limite, si je peux en marquer 50, alors 50, mais le plus important est de gagner et de s'améliorer en tant qu'équipe, parce que nous gagnerons en tant qu’équipe ».