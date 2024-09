OM - Rabiot : De Zerbi va devoir gérer un gros casse-tête

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait déjà un effectif très fourni, Roberto De Zerbi va désormais pouvoir compter sur Adrien Rabiot, dont la signature a été officialisée ce mardi. Une solution de plus pour l’entraîneur de l’OM, qui va en revanche avoir des choix difficiles à faire. L’arrivée de l’international français pourrait notamment être un frein à l’émergence des jeunes joueurs marseillais.

Libre depuis son départ de la Juventus en juin dernier, Adrien Rabiot est officiellement un joueur de l’OM. Ce mardi, Marseille a annoncé la signature du milieu de terrain âgé de 29 ans, qui s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en juin 2026. Un renfort important qui va provoquer des changements.

Rongier et Kondogbia les principales victimes

Comme indiqué par RMC Sport, Geoffrey Kondogbia et Valentin Rongier semblent être les principales victimes de l’arrivée d’Adrien Rabiot, ce dernier faisant office de titulaire en puissance lorsqu'il sera à 100% physiquement. Le premier pourrait être aligné en défense centrale et le second en tant que latéral droit, comme samedi contre l’OGC Nice (2-0).

Encore moins de place pour les jeunes

Roberto De Zerbi voulait un milieu de terrain plus technique et il l’a eu en la personne d’Adrien Rabiot, d’autant plus que la volonté de Pablo Longoria était de doubler tous les postes. En revanche, cela va donner encore un peu moins de place aux jeunes joueurs en devenir de l’OM, comme par exemple Darryl Bakola. Aucun des éléments formés à Marseille n’était d’ailleurs dans le groupe contre Nice samedi.