Officiel : C’est signé, Adrien Rabiot est un joueur de l’OM

Dimanche soir, l’OM annonçait une véritable bombe. Le club phocéen confirmait alors les rumeurs apparues les heures précédentes, annonçant alors un accord avec Adrien Rabiot, sous réserve toutefois de la visite médicale. Celle-ci a été passée sans encombre par l’ex-joueur du PSG. C’est ainsi que ce mardi, l’OM a officialisait la signature de Rabiot.

Cela fait maintenant un moment qu’Adrien Rabiot était libre de tout contrat. Alors que la saison avait repris son cours, l’international français n’avait signé nulle part après avoir quitté la Juventus. C’est désormais chose faite. En effet, après avoir trouvé un accord avec l’OM, Rabiot a passé la visite médicale. Celle-ci s’est bien passée et c’est ce mardi que le milieu de terrain a paraphé son contrat avec le club phocéen.

Rabiot signe à l’OM

Ça y est, c’est désormais officiel, Adrien Rabiot est un joueur de l’OM, où il portera le numéro 25. En effet, ce mardi, dans un communiqué, le club phocéen a annoncé : « L'Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d'Adrien Rabiot. Agé de 29 ans, le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale ».

L’OM après le PSG et la Juventus

« Formé au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot effectue ses débuts professionnels avec son club formateur en août 2012 à l'âge de 17 ans, lancé par un certain Carlo Ancelotti. Le jeune milieu de terrain ne tarde pas à impressionner par sa science tactique, sa qualité technique et son intelligence de jeu. (…) Après avoir réussi en France, puis en Italie, Adrien Rabiot connaît également des succès sur la scène internationale. Avec l'Equipe de France A cette fois, le milieu de terrain compte 48 sélections, remporte la Ligue des Nations en 2021 et participe activement au parcours des Bleus jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2022 en étant un homme fort de l'équipe de Didier Deschamps », peut-on aussi lire dans le communiqué de l’OM.