Mercato - OM : Rabiot renonce à 5M€ !

Axel Cornic

Après un long mercato au cours duquel il a été lié à plusieurs grands clubs européens, Adrien Rabiot a décidé de rejoindre Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Libre de tout contrat, l’international français semblait pourtant avoir d’autres pistes importantes et c’est le cas en Serie A, avec l’AC Milan qui aurait tenté sa chance plusieurs fois.

Pour couronner un mercato très ambitieux à l’OM, il fallait un dernier coup d’éclat. Et très peu de personnes auraient parié sur Adrien Rabiot, sur le marché depuis la fin de son contrat avec la Juventus le 30 juin dernier ! Actuellement à Marseille, il pourrait très vite faire ses premiers pas avec son nouveau club.

Mercato - OM : McCourt a offert un dernier transfert ! https://t.co/F7HQ87Weob pic.twitter.com/6B42Knfex2 — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Un salaire réduit de moitié à l’OM ?

Ce choix est assez surprenant, puisque l’international français semblait viser un top club européen après la fin de son aventure à Turin. Liverpool, Manchester United ou encore Arsenal ont été cités, mais finalement Adrien Rabiot a choisi un OM sans compétition européenne et surtout, avec un standing économique beaucoup plus bas. Selon certaines sources il devrait toucher entre 3 et 3,5M€ par an, soit la moitié de ce qu’il touchait à la Juventus.

L’AC Milan lui proposait 5M€

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’AC Milan aurait plusieurs fois essayé de convaincre Adrien Rabiot. La première fois au début du mercato estival, la deuxième à la moitié du mois de juillet et la dernière au début du mois de septembre. Lors de cette dernière tentative, les Rossoneri lui auraient vraisemblablement offert 5M€ par an, mais il n’aurait pas pu être inséré dans la liste pour la Ligue des Champions.