Révolution à l'OM, Riolo désigne le meneur !

Axel Cornic

Tout le monde pensait que l’Olympique de Marseille allait passer un été morose, mais c’était sans compter sur l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le coach italien a totalement relancé l’engouement autour du club phocéen, qui est désormais considéré comme un candidat crédible pour venir titiller le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Si quelqu’un avait dit il y a quelques mois que l’OM allait être l’un des grands acteurs de l’été, peu de personnes l’auraient cru. C’est pourtant ce qui est arrivé, avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour offrir à Roberto De Zerbi les profils qu’il réclamait sur le mercato.

« Quelque chose s'est passé cet été avec l'effet De Zerbi »

La présence de l’ancien de Sassuolo et de Brighton a souvent aidé les Marseillais, puisque plusieurs joueurs semblent avoir opté pour l’OM plutôt que pour un autre club, seulement pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. « Incontestablement, quelque chose s'est passé cet été avec l'effet De Zerbi » a constaté Daniel Riolo, au micro de RMC Sport. « Qu'il signe à l’OM, ça a crédibilisé et structuré tout le discours des dirigeants ». Et le dernier n’est autre qu’Adrien Rabiot, qui aurait été séduit par l’idée de rejoindre l’Italien à Marseille.

« Quand tu leur dis que tu montes un projet avec De Zerbi qui a une bonne cote, le joueur t’écoute »

« C’est notamment le cas de Benatia, qui a un sacré réseau dans le foot européen » a poursuivi Riolo, évoquant le rôle important joué aussi par Mehdi Benatia à l’OM. « Il connaît beaucoup de gens, du fait des clubs dans lesquels il est passé. C’est bien d’avoir un réseau, ça permet de parler assez rapidement aux gens et quand tu leur dis que tu montes un projet avec De Zerbi qui a une bonne cote, le joueur t’écoute. Peut-être qu’avant en disant que t’as Printant et Gasset, peut-être qu’on te raccroche au nez. Là on t’écoute ».