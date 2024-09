«Trop de confiance», problème avec une recrue du PSG ?

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG affronte Gérone en Ligue des champions. À cette occasion, c’est Matvey Safonov qui devrait prendre place dans les buts, pour suppléer Gianluigi Donnarumma, blessé. Cela sera donc le premier match officiel du Russe avec Paris, et il faudra faire attention à ce qu’il ne prenne pas trop de confiance, car cela pourrait engendrer des erreurs.

L’attente est enfin terminée, la Ligue des champions reprend ses droits. Les premiers matches de la nouvelle version de la C1 débutent ce mardi soir avec notamment Lille contre le Sporting Portugal, mais pour voir le PSG à l’œuvre, il faudra attendre mercredi soir. Les Parisiens affronteront Gérone au Parc des princes et il faudra absolument engranger le maximum de points très rapidement.

Matvey Safonov devrait être titulaire dans les buts

Pour cette rencontre face à Gérone, le PSG sera privé de Gianluigi Donnarumma, qui s’est blessé face à Brest samedi dernier. Pour le remplacer, Luis Enrique devrait faire appel à Matvey Safonov. Le Russe est arrivé à Paris cet été pour environ 20M€ et, s’il est bien titulaire, il disputera son premier match officiel avec le club de la capitale. Forcément, tous les regards seront braqués sur lui et il n’aura pas le droit à l’erreur.

« Il peut prendre un peu trop de confiance »

Les dirigeants parisiens ont décidé de recruter Matvey Safonov cet été pour apporter un peu de concurrence à Gianluigi Donnarumma, coupable parfois de certaines erreurs. Mais à en croire Wilson Isidor, interrogé par L’Équipe, qui a affronté le Russe lorsqu’il évoluait au Lokomotiv Moscou notamment, le nouveau portier parisien peut lui aussi faire quelques erreurs, lorsqu’il prend trop de confiance. « J’ai plutôt été impressionné par sa partie technique, et notamment son jeu au pied. Pour moi, il est vraiment fort. C’est un gardien qui sait relancer, qui vient même jouer très haut pour être proche de son bloc. Après, il peut prendre un peu trop de confiance, il tente des trucs un peu plus difficiles, donc il fait des erreurs. Mais s’il reste dans un certain confort, il n’y a pas de problème. »