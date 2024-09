Mercato - OM : Un ancien du PSG a aidé Rabiot !

Jean de Teyssière

Lundi soir, l’aéroport de Marignane était rempli de supporters portant la tunique de l’OM. Et pour cause, Adrien Rabiot est arrivé sur le sol provençal et a reçu un accueil de star. L’ancien joueur de la Juventus arrive libre de tout contrat après presque trois mois sans club. Mais il a pu compter sur l’ancien préparateur physique du PSG pour se maintenir en forme tout ce temps.

L’OM devrait annoncer ce mardi l’arrivée d’Adrien Rabiot. Arrivé en star lundi soir à Marseille, l’ancien joueur du PSG passera sa visite médicale ce mardi avant de s’engager pour deux saisons avec le club olympien. Sans club depuis son départ de la Juventus Turin le 30 juin dernier, la question de son état physique se pose néanmoins.

Un accueil de star !

Plus de 300 personnes étaient présentes à l’aéroport pour accueillir Adrien Rabiot. Fumigènes et chants hostiles au PSG, l’ancien joueur parisien a commenté cet accueil au micro de BFM Marseille : « C’est incroyable, c’est énorme. Je ne m’attendais pas à ça. Tous les gens sont là, ils sont contents. Ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi. Donc ça donne envie de jouer déjà et de gagner. On m'a dit que 500 personnes ont fait le déplacement, je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur ».

Un maintien en forme grâce à l’ancien préparateur physique du PSG

La question qui se pose désormais est de savoir dans quel état de forme va arriver Adrien Rabiot. Sans club depuis le 30 juin, Adrien Rabiot a tout de même pu bénéficier de l’Euro 2024 pour garder la forme physiquement. Mais ensuite ? L’Équipe révèle que l’ancien préparateur physique du PSG, Jérôme Andral, l’a suivi tout l’été à Saint-Germain-en-Laye. Visiblement, son niveau de forme serait correct et il devrait participer à l’entraînement de mercredi, avant d’être probablement appelé pour le prochain match de l’OM, ce dimanche, à Lyon.