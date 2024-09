Mercato : Rabiot a choisi l'OM pour une raison improbable !

Jean de Teyssière

L’aéroport de Marignane était en feu ce lundi soir pour accueillir Adrien Rabiot. L’international français, ancien joueur de la Juventus et du PSG va signer pour deux saisons ce mardi à l’OM. C’est d’ailleurs ce contrat de courte durée qui a convaincu le joueur de s’engager avec les Phocéens, lui qui aurait refusé des grands clubs qui lui proposaient un bail étendu…

Malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison, l’OM a réalisé un mercato impressionnant. Sous la houlette de Roberto De Zerbi, le club phocéen a réussi à convaincre des joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Émile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot de les rejoindre…

Rabiot a parlé avec De Zerbi

Dans les colonnes de L’Équipe, on apprend que le transfert d’Adrien Rabiot s’est ficelé en peu de temps. Le 5 et le 6 septembre, Véronique Rabiot serait venue à Marseille pour discuter avec les dirigeants et visiter les installations marseillaises. Auparavant, elle était en lien avec Medhi Benatia. Adrien Rabiot, lui, a parlé avec Roberto De Zerbi le 6 septembre dernier.

Un contrat de courte durée qui convainc Rabiot

En plus du projet solide, Adrien Rabiot a également été convaincu par le contrat proposé. L’OM a posé sur la table un contrat de deux ans, ce qui a plu à Rabiot et son entourage, désireux de ne pas se sentir prisonnier contractuellement et libre de mouvement, selon L’Équipe. Il aurait même refusé des offres de gros clubs cet été, car le contrat proposé était trop long pour lui…